300 شاب يتجندون لتوزيع 10 آلاف طرد غذائي على المحتاجين

في إطار مبادرة "بنك الطعام الجزائري" في رمضان

أعطى الثلاثاء، نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، إشارة الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية “تضامن رمضان” ببرنامج “بنك الطعام الجزائري”، في طبعته لسنة 2024، والذي تنظمه جمعية سيدرا، حيث تم الشروع في ملء اكثر من 300 طرد غذائي في ساحة ملعب رويسو بالعاصمة، وتحتوي هذه الطرود على مواد غذائية ضرورية لموائد رمضان، كالزيت والسكر والحبوب الجافة والعجائن، وغيرها من المستهلكات، ليتم توزيعها بعد ذلك على العائلات المعوزة.

وقال بن براهم، إن مثل هذه المبادرات تهدف إلى مد يد العون للعائلات المحتاجة في هذا الشهر الكريم، على أن تشمل ايضا اعانات مالية لأكثر العائلات فقرا.

وثمن نور الدين بن براهم، الهبة الشبابية نحو التطوع والعمل الخيري، وفتح مطاعم عابري السبيل في الكثير من احياء المدن، مشيرا إلى أن التقارير التي تصله في نهاية كل شهر رمضان، تؤكد أن هناك شبابا جزائريا يحمل بذرة الخير في قلبه.

وفي السياق، ٱكد رئيس الجمعية الوطنية “سيدرا”، نسيم فلالي، أن توزيع الطرود الغذائية، على الفقراء والمساكين، عبر الولايات، سيكون بإشراف شركاء هناك، وهم جمعيات محلية، يعملون بكل شفافية في تحديد اكثر العائلات حاجة إلى المواد الغذائية خلال شهر الصيام.

وأوضح المتحدث، أن عملية تهيئة الطرود الغذائية جاءت بإشراف من المرصد الوطني للمجتمع المدني، حيث جند 300 شاب وشابة لملء الطرود بمختلف المواد الغذائية، على أن يتم خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، توزيع 1000 طرد على المحتاجين عبر الولايات، مع السعي حسبه، للوصول إلى 10 آلاف طرد غذائي مع نهاية رمضان.