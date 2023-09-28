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300 عارض في الصالون الدولي للسياحة والأسفار بالجزائر

الشروق أونلاين
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300 عارض في الصالون الدولي للسياحة والأسفار بالجزائر
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يشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، بالجزائر العاصمة، على افتتاح الطبعة الـ22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار.

وستكون الطبعة الـ22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار “SITEV” من 28 سبتمبر إلى غاية 01 أكتوبر، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر.

وستعرف هذه الطبعة مشاركة 300 عارض من 30 دولة، حيث يعتبر الصالون نافذة لعرض وبيع المنتجات والخدمات لأكثر من 80 ألف زائر مستهدف.

ويهدف الصالون إلى “إبراز المبادرات التي تم تطويرها في الجزائر في قطاع السياحة، والتي تهدف إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني”.

كما سيعرف المعرض “تنظيم عدة نشاطات ومؤتمرات موضوعاتية وعروض فنية ولقاءات مباشرة ما بين المتعاملين السياحيين سواء كانوا وطنيين أو أجانب”.

للإشارة فإن تنظيم الطبعة الـ22 من قبل محافظة مهرجان الصالون الدولي للسياحة والسفر، حيث يعتبر “أكبر حدث من نوعه في شمال إفريقيا وإفريقيا من حيث عدد المشاركين وتنوعهم وجودتهم”.

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