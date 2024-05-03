300 عارض منتظرون في صالون الجزائر الدولي

الطبعة الـ55 في الفترة من 24 إلى 29 جوان المقبل

ستجري الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي في الفترة من 24 إلى 29 جوان المقبل، بقصر المعارض (الصنوبر البحري) تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفق ما جاء الخميس في بيان لشركة الجزائر للمعارض فرع مجمع “صافكس”، التي أكدت أن عدد المؤسسات المسجلة عبر المنصة الرقمية قدر إلى غاية اليوم بنحو 300 عارض يمثلون قطاعات متنوعة.

وحسب الشركة المنظمة فقد بلغ عدد المشاركين المسجلين في المنصة الرقمية 300 عارض في مساحة عرض إجمالية قاربت 25000 م2 (إحصائيات غير نهائية).

يمثلون عدة قطاعات على غرار “الصناعات الغذائية، الصناعات الكهربائية والكهرومنزلية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات المصنعة، قطاع الخدمات، البناء ومواد البناء والصناعات التقليدية”، حيث ستكون تركيا ضيف شرف المعرض هذا لعام.

وستكون المشاركة الجزائرية في الطبعة الـ55 للمعرض بقطاعيها العام والخاص ممثلة بعدد معتبر من العارضين في مقدمتهم قطاع الشراكة، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والصناعات الغذائية والخدمات فيما ستتميز المشاركة الدولية – يضيف البيان- بحضور دول كانت لها مشاركات منتظمة في الطبعات الأخيرة منها تركيا ضيف الشرف للمرة الثانية وهذا بعد كل من جمهورية مصر، الهند، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، الكاميرون، تونس والبرتغال، ممن نالوا صفة ضيف الشرف.

كما تتميز هذه الطبعة الجديدة بعودة كل من كندا و جمهورية التشيك للمشاركة بعد غيابهما عن الحدث، حسب فرع “صافكس”.

وأبرزت الشركة المنظمة أن المعرض، الذي يأتي للتعريف بالقدرات الإنتاجية الوطنية ولتطوير الاستثمارات والتبادلات في شتى المجالات، “يصنف ضمن أهم المواعيد الدولية المنظمة ويمس مختلف القطاعات والشعب، يعكس بشكل خاص تطور اقتصادنا ويبرز القدرات الإنتاجية الوطنية مع تعزيز التبادلات التجارية والمهنية عن طريق تهيئة بيئة تشجع على الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر”.

وأشارت الشركة المنظمة إلى أن التسجيلات للمشاركة في معرض الجزائر الدولي لا تزال متواصلة عبر المنصة الرقمية على الرابط:

https://registration.safex.dz/login