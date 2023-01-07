300 فرقة من عدّة دول تشارك في “تحدّي الحجّ والعمرة” 

ضمن فعاليات "إكسبو الحجّ" 2023

بلغ تعداد المشاركين في مسابقة “تحدي الحج والعمرة” في نسختها الثانية للعام 2023، أكثر من 300 فرقة من حول العالم.

وتستهدف المسابقة، التي تنظمها وزارة الحج والعمرة في السعودية، تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تسعى المسابقة إلى رفع جودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية والتاريخية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن إغلاق باب التسجيل في المسابقة، ليبدأ بعدها المرحلة الأولى منها “عن بعد”، من 4 إلى 5 جانفي 2023. من خلال إقامة عدد من ورشات العمل والجلسات الابتكارية المتنوعة.

وتتيح مسابقة “تحدي الحج والعمرة” الفرصة للمبدعين والمبتكرين تقديم أفكارهم الإبداعية، وحلولهم التقنية، التي تخدم حجاج بيت الله الحرام، من خلال تيسير رحلتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى المعايير.

ويركز التحدّي على تيسير رحلة الحج من خلال من 7 مسارات، تشمل:

توفير المعلومات المتعلقة برحلة الحج،

الإعاشة،

خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة،

تدوير النفايات،

نقل الأمتعة بكفاءة عالية،

بالإضافة إلى إرشاد التائهين.

وسيتمّ اختيار الفرق المرشحة للفوز بناءً على عدة معايير أساسية، من أهمها استخدام التقنيات الناشئة، وسهولة حصول المستفيدين على الحلّ، وتحقيقه لمستهدفات الاستدامة المالية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”، ويناقش الجودة في منظومة الخدمات، والذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 12 جانفي 2023.