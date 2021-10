300 policiers mobilisés pour sécuriser le métro d’Alger

Il reprend du service ce jeudi

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé mobiliser 300 policiers pour sécuriser le métro d’Alger qui reprendra de service ce jeudi 7 octobre.

“Parallèlement a la reprise du service du métro d’Alger prévue ce jeudi 7 octobre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) accompagnera cette opération par la mise en place d’un plan sécuritaire en vue de protéger le métro et assurer la sécurité de ses usagers”, a indiqué la DGSN dans un communiqué.

“300 policiers ayant reçu une formation spécialisée seront déployés sur la ligne du métro, soit au niveau des accès et des sorties et équipés de nouvelles techniques a même de contribuer de faciliter le contrôle et la sécurisation de cette infrastructure”, a expliqué la même source.

OFFICIEL: le métro d’Alger reprend du service ce jeudi

Le ministère des Transports a annoncé lundi que le métro d’Alger reprendrait du service ce jeudi 7 octobre a 6 h.

A cet effet, le ministre des Transports a appelé dans un communiqué l’entreprise du métro d’Alger a prendre en charge toutes les dispositions ayant trait au respect du protocole sanitaire ainsi que la sécurité des usagers.

Il convient de rappeler que le métro était a l’arrêt depuis le 22 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Dix-neuf mois plus tard, il serait de nouveau opérationnel, et ce au grand bonheur des utilisateurs de ce moyen de transport.