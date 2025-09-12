305 أصوات مؤيدة في البرلمان الأوروبي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

-- -- -- / -- -- --
وافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على اعتماد قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بهدف تحقيق حل الدولتين.

وفي حين دعم البرلمان “الاعتراف المبدئي بالدولة الفلسطينية” في الماضي، فإن هذا القرار الجديد، والغير ملزم، يبدو بمثابة دعوة أكثر مباشرة للحكومات الوطنية للتحرك.

وأقر القرار بأغلبية 305 صوتا مؤيدا، مقابل 151 صوتا معارضا، وامتناع 122 عن التصويت. وصرح النائب الاشتراكي الإيطالي في البرلمان الأوروبي، نيكولا زينغاريتي، بأن هذه النتيجة جاءت ثمرة مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية حول تعديلات مختلفة.

وكان التصويت طويلا حيث أن أعضاء البرلمان طالبوا بفترة استراحة للتحقق من التصويت على تعديلات غزة قبل الشروع في التصويت النهائي على القرار ككل.

