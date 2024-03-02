307 وعاء عقاري معروض للاستثمار وطنيا

فيما ستتواصل العملية الرقمية تدريجيا

أكد مشاركون في أشغال يوم دراسي بعنوان “آفاق الاستثمار بولاية سطيف في ظل قانون الاستثمار الجديد” نظم السبت بذات الولاية أن “إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين جاذبية المناخ الاستثماري وزيادة الشفافية في العملية الاستثمارية وفي منح العقار الاقتصادي”.

وأوضحت في هذا الصدد إيمان تومي، إطار بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار خلال أشغال هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس الشعبي الولائي بمقر ذات المجلس أن “العدد الإجمالي للأوعية المعروضة عبر المنصة الرقمية للمستثمر بلغ حاليا 307 وعاء عقاري على المستوى الوطني بمساحة إجمالية تقدر بـ1.764مليون متر مربع فيما ستتواصل عمليات عرض الأوعية العقارية المهيأة بصفة تدريجية”.

وأبرزت ذات المسؤولة بأن “إشهار الوفرة العقارية بالمنصة تدوم 30 شهرا يستطيع خلالها المستثمر ولوج المنصة وتسجيل نفسه وإيداع طلب الحصول على الوعاء العقاري الذي يناسبه، حيث تقوم المنصة خلال الـ15 يوما الموالية وفقا لشبكة التقييم بمعالجة آلية للطلب بدون تدخل للعنصر البشري، ثم استدعاء المستثمر للاكتتاب في دفتر الشروط قبل منحه امتيازا بالتراضي قابلا للتنازل”.

واستنادا للمتحدثة فإن “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن منح امتيازات العقار الصناعي ورقمنة هذه العملية، حيث يتم إيداع الطلبات ومعالجتها حصريا على المنصة الرقمية للمستثمر”.

ومن جهته، أبرز حسين داعي، إطار بذات الوكالة بأن “المنصة الرقمية للمستثمر التي أنشئت في إطار القانون 22 /18 تعتبر أول منصة رقمية منشأة بنص قانوني صريح وهي موجهة للمستثمرين و لمتعاملين الاقتصاديين”، مشيرا إلى أن “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مكلفة بتسييرها”.

وقدم داعي بالمناسبة محاكاة حقيقية لعملية البحث والتسجيل في المنصة الرقمية للمستثمر لفائدة الفاعلين في المجال والمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين المشاركين في هذه التظاهرة وشرح كيفيات الولوج إلى المنصة للإطلاع على الوفرة العقارية على المستوى الوطني والحصول على وعاء عقاري موجه للاستثمار بطريقة سلسة وسهلة.