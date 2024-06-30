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الجزائر

31 راغبا بالترشّح لرئاسيات 7 سبتمبر

الشروق أونلاين
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31 راغبا بالترشّح لرئاسيات 7 سبتمبر
أرشيف
محمد شرفي

أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 31 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، إلى غاية مساء الأحد.

وذكّر رئيس السلطة محمد شرفي في ندوة صحفية يوم السبت الماضي، بأن 18 جويلية المقبل سيكون آخر أجل أمام الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات. ليفسح بعدها المجال لدراسة ملفات الترشّح.

حيث ستتواصل دراسة الملفات إلى غاية 27 جويلية. وهو التاريخ الذي سيتم فيه الإعلان عن القائمة النهائية للأسماء التي قُبلت ملفات ترشحها للانتخابات الرئاسية.

قبل أن يتمّ رفع قائمة المترشّحين المقبولين،  إلى المحكمة الدستورية، للبتّ فيها بصفة نهائية، يوضح شرفي.

وفي 21 مارس الماضي، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة. وقد حُدّد تاريخُها بيوم 7 سبتمبر 2024.

وينصّ قانون الانتخابات في الجزائر، على إجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف 30 يوما قبل انقضاء عهدة الرئيس الحالي، المحدّدة بـ5 سنوات.

وقد نُصّب الرئيس الحالي في 19 ديسمبر 2019، بعد انتخابه بأغلبية الأصوات، في رئاسيات 12 ديسمبر من السنة ذاتها.

لكن المادة الـ91 من الدستور، تنصّ على أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

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