31 مارس 1918 هو يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين، الذي يحيي ذكرى ضحايا المذبحة الدموية التي ارتكبها الأرمن ضد الأذربيجانيين.

لقد نفذ القوميون الأرمن عمليات تطهير عرقي وترحيل وإبادة جماعية ضد مواطنينا في مراحل مختلفة من التاريخ من أجل تحقيق الفكرة الأسطورية لـ”أرمينيا الكبرى”.

كانت إحدى أفظع المآسي التي حلت بشعب أذربيجان هي المذبحة التي ارتُكبت قبل 104 سنة، في مارس وأبريل 1918، على أيدي الجماعات المسلحة “الداشناق البلشفية” العاملة تحت منطقة باكو السوفيتية في ذلك الوقت.

في تلك الأيام، قُتل عشرات الآلاف من المدنيين في العاصمة الأذربيجانية باكو، وكذلك في مدن ومناطق أخرى في مقاطعة باكو بسبب انتمائهم العرقي والديني، ودُمرت المستوطنات، ودُمرت المعالم الثقافية والمساجد والمقابر.

في الفترات التالية، واصل القوميون الأرمن، الذين أصبحوا أكثر فسادًا، أعمالهم غير الإنسانية، وارتكبوا مذابح فضيعة ونهبوا ممتلكات الشعب الأذربيجاني وقاموا بتطهير عرقي في مناطق كاراباخ وزنكازور ونختشيفان وشيرفان ويريفان ومناطق أخرى.

أنشأت حكومة جمهورية أذربيجان الديمقراطية في تلك الفترة لجنة تحقيق استثنائية للتحقيق في الجرائم الجسيمة التي ارتكبها الأرمن، واتخذت عددا من الإجراءات للحفاظ على الحقيقة التي كشفت عنها اللجنة في ذاكرة الشعب ونقلها إلى العالم.

ومع ذلك، بعد انهيار جمهورية أذربيجان الديمقراطية، توقفت هذه العملية، ومنعت الأحداث من التحقيق الكامل وإعطاء تقييم سياسي وقانوني مناسب.

بعد 80 عامًا فقط، في 26 مارس 1998، أعطى مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان “حول الإبادة الجماعية للأذربيجانيين” الذي وقعه الزعيم الوطني حيدر علييف تقييمًا سياسيًا مناسبًا لهذه الأحداث الرهيبة وتم إعلان 31 مارس “أذربيجان يوم الإبادة الجماعية “.

بفضل الأبحاث التي أجريت على مدار الـ24 عامًا الماضية، تم جمع عدد كبير من الحقائق والوثائق الجديدة، وتم اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة جوبا.

تثبت الحقائق التاريخية التي تم الكشف عنها أن جغرافية الأعمال الدموية للقوميين الأرمن ضد الشعب الأذربيجاني في مارس وأبريل 1918 وما بعد ذلك كانت أوسع وأن عدد ضحايا المأساة كان أعلى عدة مرات.