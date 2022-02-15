311 مليار.. استثمارات “أوريدو الجزائر” في عزّ كورونا

المؤشرات الرئيسية لحصيلة 2021 في نمو

أعلنت مجموعة الهاتف النقال “أوريدو” للاتصالات، الإثنين، عن نتائجها المالية لسنة 2021، مختتمة العام بمؤشرات إيجابية لـ”أوريدو الجزائر” وذلك رغم الأزمة الصحية لكوفيد 19، كما استثمرت مبلغ 311 مليار سنتيم في ظرف سنة واحدة، متحدّية بذلك تفشي وباء كورونا، وغير مبالية به.

وحسب بيان للشركة، تلقت “الشروق” نسخة منه، فقد تعزز هذا النجاح لاسيما بإستراتيجية المؤسسة التي تضع الزبائن في قلب اهتماماتها وباستثمارها في الابتكار الرّقمي، وبلغة الأرقام، بلغت عائدات “أوريدو الجزائر” 4.84 مليار دينار عام 2021 مقابل 78،4 مليار دينار في 2020، أي بزيادة 7،6 بالمائة.

وفيما يخص عدد الزبائن، فقد بلغ 12،8 مليون مشترك في نهاية ديسمبر 2021 مقابل 12،5 مليون مشترك في نهاية شهر ديسمبر 2020، أي بزيادة 2،5 بالمائة، كما قدرت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بـ 29،1 مليار دينار جزائري سنة 2021، أي بزيادة 12،7٪.

وبلغت استثمارات أوريدو الجزائر 11،3 مليار دينار جزائري، مخصصة لاسيما لتعزيز شبكتها عبر كامل التراب الوطني.

وعند الإعلان عن هذه النتائج، صرح المدير العام لـ”أوريدو” الجزائر، بسام يوسف آل إبراهيم: “بالرغم من الأزمة الصحية، اختتمت أوريدو الجزائر سنة 2021 بنتائج مالية جد إيجابية وذلك بفضل سياستها القائمة على الرقمنة، حيث أكدت أوريدو طوال عام 2021 مكانتها كمؤسسة مواطنة بامتياز، بإطلاقها مبادرات وعمليات تندرج في إطار محاربة انتشار الفيروس كورونا “كوفيد 19″، وكذا ضمن سياستها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة”.

وأردف المدير العام قائلا “نشكر جميع زبائننا على الثقة التي وضعوها فينا ونعدهم بأن نكون في مستوى تطلعاتهم. نلتزم بالحفاظ على هذه النجاحات وذلك من خلال استثماراتنا لتعزيز إستراتيجيتنا الامتيازية التجارية والابتكارية للارتقاء بمؤسستنا إلى مستويات عليا. كما نؤكد عن إرادتنا في دعم استراتيجية الرقمنة في الجزائر والمساهمة بقوة في تطوير الاقتصاد الرقمي”.

وكمتعامل للهاتف النقال، تعد “أوريدو” الجزائر بتعزيز استثماراتها في الجزائر في 2022 من أجل تقديم أفضل تجربة للزبائن والسماح لمشتركيها الاستفادة من التجربة والخبرة التكنولوجية لمجموعة “أوريدو”.