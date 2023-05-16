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اقتصاد

32 سفينة لصيد حصّة الجزائر من التونة الحمراء

الشروق أونلاين
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32 سفينة لصيد حصّة الجزائر من التونة الحمراء
أرشيف
سفينة صيد جزائرية الصنع

تستعدّ 32 سفينة جزائرية للشروع في حملة صيد حصّة البلاد من التونة الحمراء بأعالي البحار، وهي تقدّر بـ2023 طنّا، حسب ما أكدته وزارة القطاع.

واجتمع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني يوم الثلاثاء، مع مجهزي السفن الناشطين في مجال الصيد بأعالي البحار، تحضيرا لانطلاق الحملة.

وتمكنت الجزائر من استرجاع حصتها التاريخية، التي كانت محددة بـ 1650 طن، لتعود إلى مستوى 2023 طن، يذكّر بيان الوزارة.

وسيعرف موسم الصيد لهذه السنة مشاركة 3 سفن جزائرية الصنع، تشارك اثنتان منها للموسم الثاني على التوالي في حملة الصيد.

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