32 مليونا يصنعون “الجزائر الرقمية”

خبراء يشيدون بتطوير وتعميم الانترنت

نشر موقع “داتا ريبورتال” آخر الإحصائيات المتعلقة باستخدام الجزائريين للهاتف والانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، تحت شعار “الجزائر الرقمية 2023″، حيث بلغ معدل انتشار الانترنت 70.9 بالمائة من السكان بمقدار 32.09 مليون مستخدم بارتفاع بـ5 ملايين شخص، فيما يتربع يوتيوب على عرش الشبكات بـ22 مليون مستخدم متبوعا بفيسبوك بـ20 مليونا، ثم انستغرام بـ8 مليون وسناب شات بـ6 مليون مشترك، مع توجه الجزائريين لاكتشاف شبكات جديدة شهدت ارتفاعا في عدد مشتركيها على غرار تويتر ولينكد إين.

وفي تحليله لهذه المعطيات الرقمية، أكد الخبير في التكنولوجيا الرقمية والمستشار في المؤسسات الناشئة، يزيد أقدال، في تصريح للشروق اليومي، أن هذه الأرقام تعبر عن مدى استخدام الجزائريين للانترنت ومختلف منصات التواصل الاجتماعي وأكثر ما يبحث عنه الجزائريون في العالم الافتراضي.

جهود حثيثة للدولة في نشر وتحسين الانترنت

وأكد الخبير أن الإحصائيات الجديدة التي حملت عنوان “الجزائر الرقمية 2023” أن 23 مليون جزائري يستخدمون الانترنت وهو ما يمثل أكثر من 70 بالمائة من السكان، وهذا راجع حسبه إلى انتشار الهواتف الذكية والجهود الأخيرة لمؤسسة اتصالات الجزائر للوصول إلى اكبر شريحة عن طريق تجديد خطوط الهاتف القديمة وتعويضها بالألياف البصرية، وتوصيل الانترنت إلى جميع المشاريع السكنية الجديدة، وهذا ما ساهم في رفع مشتركي الانترنت بـ5 ملايين شخص وانعكس أيضا على تحسين تدفق الانترنت سواء بالنسبة للهاتف الثابت والنقال بزيادة 02 ميغا عن العام الماضي “وهذا أمر يستحق الإشادة والتشجيع ويعزز سعي الدولة للتوجه نحو الرقمنة”.

وشدد يزيد أكدال على ضرورة استغلال هذه الكتلة الرقمية الكبيرة للجزائريين من خلال سعي الدولة لتقوية المحتوى الإعلامي والتربوي وتحسين حياة المواطنين من خلال مسايرة هذا التطور ورقمنة الإدارة وتطوير الاقتصاد، بتشجيع الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية والتجارة الإفتراضية، أن التوجه نحو الرقمنة حسبه أصبح حتمية يتطلب استغلالها في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية.

غربلة الفايسبوك تسقط 04 ملايين حساب وهمي

وبخصوص شبكات التواصل الاجتماعي، قال يزيد أقدال أن الفايسبوك شهد تناقصا في عدد مشتركيه بأكثر منن 4 ملايين، وهذا بسبب سعي الشركة إلى غربلة الحسابات الوهمية والتدقيق أكثر في هوية المشتركين وفرض شروط أكثر صرامة في فتح حسابات جديدة، غير أن الفايسبوك يبقى حسبه أكبر شبكة اجتماعية في استقطاب الجزائريين بـ20 مليون مشترك يمثلون نصف السكان، “ما يعطي فرصة لتحليل رغبات وتوجهات وآراء الجزائريين، وهو ما يمثل أيضا فرصة تجارية للكثير من المؤسسات التي تحاول استقطاب أكبر شريحة من الزبائن من خلال الإشهار الافتراضي بدل الإشهار التقليدي في الجرائد والقنوات التلفزيونية”.

شبكات تستقطب المهنيين والنخبة

وبالنسبة لبقية شبكات التواصل، أكد الخبير في الرقمنة أن موقع تويتر تجاوز لأول مرة عتبة مليون مشترك في الجزائر، وهذا يرجع حسبه إلى الصفقة الأخيرة التي عقدها مدير الموقع أيلول ماسك وتصريحاته بتحسين الشبكة “وهذا ما جعل الكثير من الجزائريين يشتركون في تويتر الذي يعتبر موقع خاص بالنخبة وهو أمر ايجابي يدل على اهتمام أكبر للنخبة في الجزائريين بمواقع التواصل”.

والجديد أيضا بالنسبة لمواقع التواصل حسب القرير الجديد هو ارتفاع عدد مشتركي موقع لينكد إين الذي يعتبر حسب أكدال موقع مهني يقتصر استخدامه على البحث عن الوظائف واستقطاب الشركاء واكتشاف مهارات معينة، “وارتفاع عدد المشتركين فيه بالنسبة للجزائر يدل على اهتمام أكبر بالطلبة أو من يبحثون عن تغيير عمل بهذا الموقع الذي يستقطب أيضا الشركات الباحثة عن نوع معين من الموظفين”.

جزائريون بين الترفيه والعالمية وخطورة المحتوى

وبخصوص أكثر ما يبحث عنه الجزائريون على الانترنت، قال محدثنا أن كلمة “ترجمة” لا تزال الأكثر بحثا للعام التالي على التوالي على محرك البحث غوغل، وهو ما يعكس حسبه توجه الجزائريين إلى العالمية واكتشاف وتعلم لغات جيدة، وبخصوص الموقع المتخصص في الفيديو يوتوب االذي استقطب 22 مليون جزائري، “فهو لا يزال موقعا خاصا بالترفيه لأغلب الجزائريين، حيث كانت كلمة “أغنية” الأكثر بحثا وسط المشتركين، وبالنسبة لموقع انستغرام “لا يزال يستقطب شريحة واسعة من الشباب بـ8 ملايين مشترك ونفس الأمر بالنسبة لـ”سنا بشات” بـ6 ملايين مشترك أغلبهم من الشباب وهو ما يمثل تحديا كبيرا للأولياء وصناع الرأي نظرا لتحديات ومخاطر هذه المواقع التي تتطلب المرافقة والمراقبة وتوفير بديل تربوي وترفيهي آمن، لأنها أصبحت حتمية يجب على العائلات والسلطات أن تتكيف معها وجعلها أكثر إفادة وأمنا للمجتمع”.