جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط

32 مليون شخص إضافي حول العالم قد يُدفَعون إلى دائرة الفقر

حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الإثنين، من أن التصعيد العسكري المستمر في الشرق الأوسط، يضع عشرات الملايين من البشر في خطر الانزلاق إلى براثن الفقر عبر 162 بلدا حول العالم.

جاء هذا في موجز سياسات حديث، أصدره البرنامج الأممي اليوم، تحت عنوان “التصعيد العسكري في الشرق الأوسط: انتكاسات في التنمية العالمية، وخيارات الاستجابة السياسية”.

وأفاد الموجز بأن دخول الأزمة أسبوعها السادس، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، يجعل تأثيراتها تتحول من مرحلة الأزمة “الحادّة” إلى مرحلة الأزمة “المستمرة”.

ففي حين تتركز تداعيات الحرب على البلدان المتأثرة مباشرة بالنزاع، وتلك التي تعتمد على استيراد الطاقة، فإن أضرارا جسيمة وطويلة الأمد قد تلحق بالبلدان الفقيرة البعيدة كل البعد عن ساحات القتال.

كما كشف موجز السياسات أن طول أمد هذه المرحلة، يزيد خطر التسارع في الانزلاق نحو الفقر في البلدان الهشة. مضيفا أنه “في ظل سيناريو الحالة الأسوأ، قد ينزلق 32 مليون شخصا إضافيا إلى دائرة الفقر”.

وأشار الموجز أيضا إلى أن البلدان الواقعة في منطقة الخليج، وآسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والدول الجزرية الصغيرة النامية، تعدّ فئات معرضة للخطر بشكل استثنائي.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

