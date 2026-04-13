32 مليون شخص إضافي حول العالم قد يُدفَعون إلى دائرة الفقر

حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الإثنين، من أن التصعيد العسكري المستمر في الشرق الأوسط، يضع عشرات الملايين من البشر في خطر الانزلاق إلى براثن الفقر عبر 162 بلدا حول العالم.

جاء هذا في موجز سياسات حديث، أصدره البرنامج الأممي اليوم، تحت عنوان “التصعيد العسكري في الشرق الأوسط: انتكاسات في التنمية العالمية، وخيارات الاستجابة السياسية”.

وأفاد الموجز بأن دخول الأزمة أسبوعها السادس، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، يجعل تأثيراتها تتحول من مرحلة الأزمة “الحادّة” إلى مرحلة الأزمة “المستمرة”.

ففي حين تتركز تداعيات الحرب على البلدان المتأثرة مباشرة بالنزاع، وتلك التي تعتمد على استيراد الطاقة، فإن أضرارا جسيمة وطويلة الأمد قد تلحق بالبلدان الفقيرة البعيدة كل البعد عن ساحات القتال.