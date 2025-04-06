3200 هكتار جاهزة للاستثمار الفلاحي بهذه الولاية

خاصة بزراعة "البطاطا الموجهة للاستهلاك وبذور البطاطا"

أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الأحد، عن انطلاق التسجيلات عبر منصته الرقمية، وذلك لفائدة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المحفظة العقارية السابعة للاستصلاح في إطار الامتياز بولاية النعامة.

وحسب بيان للديوان، تتم هذه العملية وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 11 أبريل 2021 المعدل والمتمم، وذلك في محيط حوض السبعين الكائن ببلدية القصدير في ولاية النعامة.

وتغطي هذه المحفظة العقارية مساحة إجمالية تصل إلى 3200 هكتار، على أن لا تتجاوز المساحة المطلوبة من كل مستثمر أو صاحب طلب 1000 هكتار. ويخصص هذا المحيط بشكل خاص لزراعة “البطاطا الموجهة للاستهلاك وبذور البطاطا”.

وقد حدد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية فترة 21 يومًا كمهلة لإيداع الملفات، بدءًا من تاريخ اليوم. ويمكن للمستثمرين الراغبين في التقديم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان عبر الرابط التالي: https://onta.dz/perimetres-onta-432-ar.