326 مرفق عموميّ للتربية والصحة والأمن خلال 2024

وزير السكن يشدد على تدارك الضعف المسجل في بعض الولايات

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الاثنين بالجزائر العاصمة، انه تم تسطير برنامج لإنجاز 326 مرفق عموميّ خلال السنة الجارية تخص قطاعات التربية والصحة والأمن، خصص لها غلاف مالي معتبر، مشددا على ضرورة تدارك الضعف المسجل في مسايرة البرامج المسطرة في بعض الولايات.

وقال الوزير، في كلمة له خلال لقاء تقييمي حول حصيلة 2023 وآفاق 2024 في مجال التجهيزات العمومية، انه تم تخصيص، في إطار ميزانية 2024، ما مجموعه 261 مليار دج كرخص التزام و126.8 مليار دج كاعتمادات دفع “من شأنها السماح بتجسيد البرنامج المسجل في قانون المالية 2024 والمقدر بـ326 مرفق عمومي موزع عبر كامل التراب الوطني”.

وأوضح بلعريبي، خلال اللقاء الذي عرف مشاركة مديري التجهيزات العمومية لولايات الوطن الـ58، انه جرى في ذات الإطار تسجيل دراسة وانجاز 100 مدرسة ابتدائية و59 متوسطة و40 ثانوية و40 مقرا أمنيا و30 عيادة متعددة الخدمات.

وأضاف ان الوزارة سجلت “بعنوان الإنجاز، 25 مدرسة ابتدائية و7 متوسطات و6 ثانويات و13 مقرا أمنيا و5 عيادات متعددة الخدمات”.

وأكد بلعريبي ان الميزانية القطاعية ككل عرفت ارتفاعا لتصل هذه السنة إلى 1104.32 مليار دج كرخص التزام، فيما بلغت اعتمادات الدفع 564.313 مليار دج.

وبعد أن لفت إلى “الاهتمام البالغ” الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقطاع السكن والعمران والمدينة، أكد الوزير ان انجاز هذه المشاريع المبرمجة تطلب وضع “استراتيجية محكمة كان أساسها الخبرات الجزائرية المتخرجة من الجامعات الوطنية من إطارات ومهندسين والتنسيق الدائم بين مديريات التجهيز العمومي من جهة ومديريات التربية من جهة أخرى”.

في هذا المنحى، شدد بلعريبي بالقول: “لن نتسامح مع من يعيق انجاز أي مدرسة او متوسطة أو ثانوية. كيف يعقل ان التلميذ يعاني من الاكتظاظ او يتنقل لمسافات بعيدة ونحن لنا الأموال والأرضية والإمكانات لإنجاز مدرسة بالقرب من مقر سكناه”، مشيرا إلى انه تم انهاء مهام ست مديرين ولائيين للتجهيزات العمومية “ممن لم يتمكنوا من تحقيق الأهداف” المحددة لهم.

تجهيز عمومي: إطلاق 33 مشروعا متوقفا عبر الولايات

ولدى تطرقه إلى حصيلة السنة المنصرمة في مجال التجهيزات العمومية، ذكر الوزير ان “سنة 2023 سجلت تأخرا وضعفا في انجاز المرافق العمومية”، حاثا بالمقابل على مضاعفة الجهود “واستكمال كل المشاريع المسجلة واستهلاك اعتمادات الدفع” بالنسبة لسنة 2024، خصوصا مع وجود “متابعة صارمة للانطلاق في هذا البرنامج”.

وذكر في ذات الخصوص، ان هناك 33 مشروعا متوقفا عبر عدد من الولايات، موضحا انه، ومن خلال برمجة اجتماعات تنسيقية دورية، تم الاتفاق على الانطلاق في جميع هذه المشاريع بالإضافة إلى توزيع المرافق التربوية المزمع إنجازها.