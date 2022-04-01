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الديوان يدعو المواطنين إلى التعامل معها حصريّا

326 وكالة سياحية لتنظيم موسم العمرة الجديد

فاتح.ل
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326 وكالة سياحية لتنظيم موسم العمرة الجديد

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، الجمعة، عن الترخيص لـ326 وكالة سياحة وأسفار بتنظيم شعيرة العمرة لموسم 1443 هجري من بين 496 وكالة سجلت نفسها عبر البوابة الجزائرية للعمرة.

وأوضح سليماني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه من الممكن أن يرتفع عدد الوكالات المرخص لها بتنظيم هذا النشاط، بالنظر إلى وجود 42 ملفا آخر قيد الدراسة.

وتوجه سليماني بالدعوة إلى كافة المواطنين الراغبين في أداء هذه الشعيرة من أجل التعامل مع وكالات السياحة والأسفار المتحصلة على ترخيص تنظيم نشاط العمرة، والتي يمكنهم الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للديوان.

وبخصوص معالجة الملفات التي تم تقديمها عبر البوابة الجزائرية للعمرة قال سليماني إنها تمت في “وقت قياسي”، بفضل إجراءات الرقمنة المعتمدة حاليا، والتي يحرص وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي على تجسيدها لتخفيف وتبسيط التعاملات التي تقوم بها مختلف هيئات القطاع.

وفي ذات السياق، أضاف نفس المسؤول، أن ذات الإجراءات كانت تستغرق في وقت سابق مدة لا تقل عن الشهر والنصف، لتتم اليوم في غضون 72 ساعة. تجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة كان قد أعلن في 27 مارس المنصرم عن فتح باب التسجيل أمام وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم نشاط العمرة لحساب الموسم الجاري، وهي العملية التي انتهت مساء الخميس وفقا للآجال التي أعلن عنها الديوان.

وحدد الديوان في وقت سابق الشروط والضوابط اللازمة لإتمام عملية التسجيل للوكالة المهتمة بتنظيم هذا النشاط، حيث كان التسجيل حصريا عبر البوابة الجزائرية للعمرة.

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