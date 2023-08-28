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الجزائر

33 جريحا في حادث اصطدام تسلسلي بين 20 مركبة في البليدة

الشروق أونلاين
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33 جريحا في حادث اصطدام تسلسلي بين 20 مركبة في البليدة
ح.م
صورة للحادث

خلّف حادث اصطدام تسلسلي بين 20 مركبة إصابة 33 شخصا بجروح مختلفة على مستوى الطريق السيار شرق غرب  بالقرب من محول الشفة.

وأفاد بيان للحماية المدنية، الاثنين، أن مصالحه تدخلت في حدود الساعة 04 سا 36 د من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام تسلسلي بين (12 سيارة، 7 شاحنات، حافلة لنقل المسافرين )  على مستوى الطريق السيار شرق غرب  بالقرب من محول الشفة اتجاه وهران بلدية بوعرفة دائرة البليدة.

خلف الحادث إصابة 33 شخص تم تقديم لهم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى المستشفى فيما تبقى العملية متواصلة.

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