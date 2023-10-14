33 مجلس أعمال جديد مع شركاء الجزائر قبل نهاية 2023

18 منها قيد التفعيل و15 أخرى على طاولة الحكومة

تعتزم الحكومة توقيع اتفاقيات تأسيس 33 مجلس أعمال جديد قبل نهاية السنة مع شركائها الاقتصاديين، ليرتفع عددها إلى 55 مجلسا، منها 22 مجلس أعمال ساري المفعول اليوم، و18 قيد التفعيل و15 على طاولة الحكومة لبحث كيفيات تأسيسه.

ويُنتظر أن تُضاعف هذه الخطوة اتفاقيات الاستثمار وتُوطّد علاقات الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والدول الرائدة في قطاعات الصناعة والفلاحة والتكنولوجيا.

وفي السياق، سيزور وفد أعمال برازيلي الجزائر بداية من الأحد، لمناقشة ملفات الشراكة في مجال الصناعة الغذائية والفلاحية وتحديدا إنتاج اللحوم والحليب، في حين سيتم عقد منتدى أعمال بين الطرفين لتعزيز المبادلات التجارية الثنائية الثلاثاء.

ونشرت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبر موقعها السبت: “في إطار تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والبرازيل، يزور وفد رجال أعمال برازيليين الجزائر في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 أكتوبر 2023، حيث ستنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، لقاءات عمل جزائرية -برازيلية يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023”.

وسيتضمن برنامج هذا الحدث الاقتصادي عقد جلسة عامة تليها لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم البرازيليين لمناقشة فرص الأعمال القائمة في البلدين لتحقيق مشاريع شراكة واستثمارات مربحة للجانبين وكذا تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.

وتتمثّل مجالات النشاط المعنية في اللحوم، والحليب ومشتقاته، منتجات العسل والنحل، البيض ومنتجات البيض، الدقيق وأعلاف الماشية وفق ما أكّدته غرفة التجارة في موقعها الإلكتروني الرسمي.

كما يُنتظر أن يتمّ على هامش المشاركة الرسمية للجزائر في الدورة الثالثة للمعرض التجاري البيني الإفريقي الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023 بالقاهرة بمصر عقد منتدى الأعمال الجزائري -المصري يوم 10 نوفمبر 2023، ويهدف هذا المنتدى إلى دراسة فرص الأعمال والشراكة التي من المحتمل أن تهم مجتمعات الأعمال في كلا البلدين.

ولتطوير الشراكة الاقتصادية مع مختلف الدول، باشرت الحكومة مشروع تطوير وتأهيل الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير عبر إنشاء معارض دائمة في الخارج للمنتجات الجزائرية في موريتانيا والسنغال وقريبا في النيجر، حسب التفاصيل التي تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة، إضافة إلى تفعيل واستحداث 40 مجلسا لرجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة منها 22 مجلسا يمارس نشاطه حاليا و18 مجلسا قيد التفعيل، كما يجري حاليا إنشاء 15 مجلسا آخر، ليصل بذلك العدد الإجمالي لمجالس الأعمال 55 مجلسا بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

ولتعزيز قدرات التصدير، ركّزت الحكومة خلال الفترة الماضية على استحداث مدونة نشاط جديدة موجهة للمؤسسات المصدّرة، وهو ما سمح بتسجيل 5876 مؤسسة وأيضا إنشاء منصة لوجيستية في إليزي بالدبداب مخصصة للتصدير، ويجري حاليا استكمال إنشاء منصة ثانية على مستوى ولاية تمنراست بلغ مستوى تنفيذها 10 بالمائة، واستكمال الدراسة بشأن منصة ثالثة بولاية تندوف.

وتسعى الحكومة إلى ترقية وتسهيل فعل التصدير بهدف الحفاظ على زيادة ثابتة لصادرات السلع خارج المحروقات، وتندرج الجهود المبذولة ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تنشد تحقيق أهداف استراتيجية تتمثّل في تحسين بيئة الأعمال من أجل جلب الاستثمار وتعزيز التنافسية في المؤسسات ومساعدتها في الاندماج في سلاسل القيم العالمية وتعزيز قدرات الإنتاج والتسيير في المؤسسات المصدرة وترقية التجارة الخارجية في إطار التنمية المستدامة.

وكانت الحكومة قد استحدثت منصة رقمية مخصصة لاستقبال ومعالجة طلبات المصدرين وتستخدم المنصة كأداة مساعدة ومتابعة لإزالة العراقيل أمام عمليات التصدير ومراجعة معايير مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية في الخارج، التي تراعي القدرات الحقيقية في التصدير وحصص السوق المطلوب تحقيقها.

كما تم اعتماد إجراء نوعي لتبسيط عملية حصول المصدر على اعتماد المشتريات بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وإعفاء العائدات الناتجة عن عملية التصدير من الضريبة على الدخل الإجمالي.