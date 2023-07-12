333 وفاة وأزيد من 12 ألف إصابة في حوادث المرور منذ ماي

سجّلت مصالح الحماية المدنية، وفاة 333 شخصا وإصابة 12717 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة منذ شهر ماي الماضي.

وكشف الملازم الأول بالمديرية العامة للحماية المدنية يوسف عبدات لوكالة الأنباء الجزائرية. أن هذه الحصيلة سجّلت على إثر وقع 11542 حادث مرور على المستوى الوطني.

وأضاف ذات المسؤول بالحماية المدنية: “هذه الحوادث سجّلت خلال الفترة الممتدة من 1 ماي إلى غاية 11 جويلية 2023”.

وتعود أسباب هذه الحوادث إلى “السرعة والمناورات الخطيرة وكذا السلوكيات السلبية التي يقوم بها البعض. خاصة فئة الشباب في مواسم الأعراس، والتي تتسبب في العديد من الحوادث” حسب المتحدث نفسه.

وتبقى هذه الأرقام المسجلة مقلقة خاصة خلال موسم الاصطياف، رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية مع شركائها، يقول الملازم الأول عبدات.