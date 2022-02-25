34 فيلم في الدورة 22 من المهرجان وإيران في المقدمة بـ 7 أفلام

مهرجان البوابة الرقمية بشعار" شجرة لكل فيلم" حماية للبيئة

عرفت الدورة 22 من مهرجان البوابة الرقمية لعنابة مشاركة 34 فيلما من 19 دولة كان فيها لإيران حصة الأسد بـ 7 أفلام.

وأفاد بيان لمحافظة التظاهرة أن قائمة الأفلام المشاركة عرفت مشاركة قوية لإيران التي سجلت حضورها بـ 7 أفلام تليها كل من روسيا ومصر بـ4 أفلام ثم كل من الأرجنتين والهند وفرنسا بفيلمين اثنين، في حين تشارك كل من سلطنة عمان، أفغانستان، جمهورية الكونغو، بلاروسيا، الإمارات العربية المتحدة، أوكرانيا، تونس، موريتانيا، الكاميرون، النمسا، كندا، المغرب وسيريلانكا بفيلم واحد، وهي توقع أول مشاركة لها في التظاهرة رفقة كل من بيلاروسيا والنمسا.

للإشارة، تعتبر هذه الطبعة الثانية من نوعها بعد أن صار المهرجان صديقا للبيئة وهو يطلق برنامج “شجرة لكل فليم” يواصل فعالياته هذا الشهر بنفس الشعار بحث يغرس شجرة لكل فيلم وهو يستقبل مشاركات من مختلف الدول ومن القارات الخمس. واعتبر القائمين على التظاهرة أن استقبال المهرجان لأفلام حديثة جدا ” إنتاج 2012 و2022 يعبر عن ” المكانة التي احتلها مهرجان عند صناع ومنتجي الأفلام عبر العالم واهتمامهم واندفاعهم للمشاركة فيه”.

وتتنافس الأفلام المشاركة على جوائز المهرجان وهي جائزة أحسن فيلم وثائقي، جائزة أحسن دور نسائي، جائزة لجنة التحكيم، جائزة أحسن إخراج والجائزة الكبرى إضافة إلى جائزة الجمهور الكبرى كما تمنح لجنة التحكيم تنويهات للأفلام المتميزة.

وتتواصل فعاليات الدورة إلى غاية الفاتح مارس حيث ينتظر أن تعلن لجنة الانتقاء عن قائمة الأفلام المتأهلة للتنافس على جوائز المهرجان. وأعلنت إدارة المهرجان عن تعين الإعلامية نوارة بوبير مسؤولة إعلامية للمهرجان خلفا للإعلامي سليمان رفاس، وقد استلمت مهامها انطلاقا من الدورة 22 للتظاهرة

يذكر أن دليل بلخودير مدير المهرجان يشارك ممثلا عن الجزائر في لجنة تحكيم مهرجان MOBIFILM لمراكز التكوين المهني في تونس في إطار اتفاقيات الشراكة مع الجانب التونسي التي أبرمت خلال الأشهر الماضية، كما تم الإعلان رسميا عن إدراج عدد من الأفلام القصيرة الجزائرية في منصة “وي – شورت” العالمية وتتواصل هذه العملية من أجل التعريف بالسينما الجزائرية وصناعها على مستوى العالم وهي الفرصة التي أتاحها المهرجان لكل عشاق وصناع ومقتحمي عالم الفن السابع.