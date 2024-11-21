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اقتصاد

348 دولارًا للطن.. الجزائر تشتري قمحًا صلدًا في مناقصة دولية

محمد فاسي
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348 دولارًا للطن.. الجزائر تشتري قمحًا صلدًا في مناقصة دولية
ح.م
القمح الصلد

أفاد متعاملون أوروبيون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب قد اشترى قمحًا صلدًا في مناقصة دولية انتهت يوم الثلاثاء، إلا أن حجم المشتريات لم يتم الإعلان عنها بعد.

ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، فإن التقديرات الأولية لسعر الشراء كانت نحو 348 دولارًا للطن، شاملًا التكلفة والشحن لشحنات سفن باناماكس الكبيرة، مع شراء ما بين ثلاث إلى أربع شحنات. كما وصل سعر الشراء لشحنات هانديماكس الأصغر حجما إلى 360 دولارًا للطن، بما يشمل التكلفة والشحن.

وتسعى الجزائر لتسلم 50 ألف طن في كل شحنة على أربع فترات خلال عام 2025، حيث ستكون الفترة الأولى بين 1 و15 جانفي، والثانية بين 16 و31 جانفي، والثالثة بين 1 و15 فيفري، والرابعة بين 16 و28 فيفري.

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