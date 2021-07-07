3488 تدخل للحماية المدنية خلال 24 ساعة

أهمها يتعلق بإخماد الحرائق وحوادث المرور وكورونا

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 3488 تدخل، وهذا على اثر تلقيها مكالمات الاستغاثة، لحوادث تتعلق بالإجلاء الصحي وإخماد الحرائق، وحوادث المرور والحوادث المنزلية، وكذا التطهير المتعلق بفيروس كوفيد 19.

وتواصل الحماية المدنية، عملية إخماد حريق غابة بولاية خنشلة بالمكان المسمى بوغضاين وقرينجاج بلدية تامزة دائرة الحامة، وتتمثل الوسائل المتدخلة في وحدات الحماية المدنية والرتل المتنقل لولاية خنشلة بالدعم 05 أرتال متنقلة لمكافحة حرائق الغابات من أم البواقي، باتنة، قسنطينة، بسكرة، الوادي، وعدد هائل من شاحنات الإطفاء من ولايات، برج بوعريريج، الوادي، المسيلة، البويرة، سطيف، والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالجزائر العاصمة، كما تم التدخل بمروحيتين تابعتين للمجموعة الجوية للحماية المدنية، أين خصصت لهذه العملية أكثر من 100 شاحنة إطفاء وأكثر من 600 عون حماية مدنية بمختلف رتبهم.

ونصبت خلية أزمة تحت إشراف السيد المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف والمدير المركزي للتنظيم وتنسيق الإسعافات.