35 ألف مقعد بالمدارس العليا للأساتذة للناجحين في بكالوريا 2026

التوجيه يخضع لمقابلة شفوية مع عدم تجاوز سن 24 سنة

يخضع التسجيل في المدارس العليا للأساتذة لإجراء مقابلة شفوية مع عدم تجاوز سن 24 سنة عند 31 ديسمبر 2026، وهذا بعد قبول التوجيه الأولي للطلبة ضمن 35 ألف مقعد الممنوحة لهذه المدارس الموزعة بين الأطوار الثلاثة “ابتدائي، متوسط، ثانوي”.

وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبواب المدارس العليا للأساتذة ضمن 60 نقطة تكوين موزعة بين 13 مدرسة عليا عبر الوطن ونقاط تكوين بالمؤسسات الجامعية وهذا لتلبية احتياجات قطاع التربية الوطنية والتي تم تحديدها هذه السنة بـ35000 مقعد بيداغوجي للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الابتدائي، وأستاذ التعليم المتوسط، وأستاذ التعليم الثانوي، حيث يستفيد الطلبة الموجهون لهذه المدارس من التوظيف المباشر بعد إكمال المسار الجامعي، بعد توقيعهم لعقد التزام مع قطاع التربية الوطنية للالتحاق بمنصب التعيين بإحدى المؤسسات التربوية، وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025 المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وبعد قبول الطلبة في عملية التوجيه الأولي مع إعلان نتائج التوجيهات لحاملي بكالوريا 2026 يوم 30 جويلية 2026، سيخضع المقبولون في المدارس العليا للأساتذة لمقابلة شفوية يحدد تاريخها لاحقا وهذا أمام لجنة تابعة للمؤسسة الموجه إليها الطالب الجديد، ويشترط أن يتمتع هذا الأخير بقدرات جسدية وفكرية تؤهله لمهنة أستاذ.

وفي السياق، تقدم المدارس العليا للأساتذة تكوينا للحصول على شهادة أستاذ التعليم الابتدائي، حيث يكون التسجيل ذو طابع محلي حسب ولاية شهادة البكالوريا، وهذا في 5 تخصصات مختلفة، وهي أستاذ التعليم الابتدائي في اللغة العربية وأستاذ التعليم الابتدائي في اللغة الفرنسية، وأستاذ التعليم الابتدائي في اللغة الإنجليزية، وفي اللغة الأمازيغية، وفي التربية البدنية والرياضية، حيث يتلقى الموجهون لإحدى هذه التخصصات تكوينا مدته 5 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن أولوية التوجيه لتخصص أستاذ التعليم الابتدائي للغة العربية تمنح لحاملي شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، فيما أعادت الوزارة هذه السنة خلافا للعام الماضي الفرصة لحاملي بكالوريا آداب وفلسفة ولغات أجنبية للتوجيه ضمن الأولوية الثانية، كما يمكن لحاملي بكالوريا تقني رياضي وتسيير واقتصاد أيضا المشاركة في الترتيب للتوجيه نحو هذا التخصص ضمن الأولوية الثانية، ويحتسب لذلك معدل عام يفوق 11، فيما تختلف أولويات الشعب لباقي التخصصات مثل الإنجليزية والفرنسية واحتساب معدل ترتيب من 11 فما فوق، في حين أن تخصص أستاذ تعليم ابتدائي لغة أمازيغية وأستاذ التربية البدنية متاح لجميع شعب البكالوريا حسب المقاعد البيداغوجية ويتم الترتيب وفقا لمعدل البكالوريا للمعنيين.

أما بالنسبة لتخصص أستاذ التعليم المتوسط، فتقدم المدارس العليا للأساتذة 13 تخصصا مختلفا، منها اللغة والأدب العربي، والفرنسية والأمازيغية والإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والموسيقى والإعلام الآلي، والعلوم الطبيعية والرياضيات والعلوم الفيزيائية والتكنولوجية والتربية البدنية والرياضية والتربية الإسلامية والرسم، ويخضع التوجيه لإحدى هذه التخصصات لشرط أولوية الشعبة في البعض منها وأيضا معدل ترتيب من 12 فما فوق مع شروط إضافية تخص المواد الأساسية لكل تخصص.

أما بالنسبة لتخصص أستاذ التعليم الثانوي، مدة التكوين فيه 6 سنوات، فتتيح المدارس العليا للأساتذة 22 تخصصا يغطي جميع المواد المدرسة في الثانوي على غرار الرياضيات والفيزياء والأدب العربي والعلوم الطبيعية والفرنسية والإنجليزية والفلسفة والإعلام الآلي والعلوم الاقتصادية والإسلامية واللغة الإيطالية واللغة الألمانية واللغة الإسبانية والرسم والهندسة الميكانيكية، المدنية، الهندسة الكهربائية .. الخ، ويتم التوجيه حسب أّولوية الشعبة في كل تخصص مع اشتراط معدل ترتيب بين 12 و13 للمواد الأساسية للتدريس في الثانوية ويتم الترتيب من دون شرط المعدل في مواد أخرى .

وفي سياق ذي صلة، تقدم المدرسة العليا للأساتذة للصم البكم تكوينات في 15 تخصصا مختلفا ومنها أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الفيزيائية وأستاذ التعليم الثانوي في الإعلام الآلي، الرياضيات، العلوم الطبيعية، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، الأمازيغية، التربية البدنية والرياضية والتاريخ والجغرافيا، وأستاذ التعليم الثانوي في العلوم الاقتصادية، العلوم الإسلامية، التربية الفنية، الهندسة الكهربائية، هندسة الطرائق وهي مدرسة ذات تسجيل وطني، ويشترط للمشاركة في الترتيب للتوجيه معدل بين 12 و13 حسب التخصص والمادة المطلوبة.