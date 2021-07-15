35 قتيلا وعشرات المفقودين بفيضانات في ألمانيا وبلجيكا

لقي ما لا يقل عن 33 شخصا حتفهم وفقد عشرات آخرون، الخميس في ألمانيا، كما قتل شخصان وفقدت فتاة في بلجيكا جراء فيضانات تسبب فيها هطول قياسي للأمطار غرب أوروبا.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن الشرطة تأكيدها ارتفاع عدد قتلى الفياضات في منطقة باد نوينار-آرفايلر بولاية راينلاند غربي البلاد، إلى 18 من أربعة، ليصل إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى 33 قتيل.

وقالت السلطات الألمانية إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في منطقة أوسكيرخن جنوب مدينة بون، فيما قتل سبعة أشخاص بينهم اثنان من رجال الإطفاء، في أماكن أخرى بولاية شمال الراين – وستفاليا، العديد منهم في أقبية غمرتها المياه.

وساعد مئات الجنود عناصر الشرطة في جهود الإنقاذ، مستخدمين الدبابات لإخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة، بينما نقلت المروحيات أولئك الذين تقطعت بهم السبل على أسطح المنازل إلى بر الأمان.

في بلجيكا، انهارت حوالي 10 منازل في بيبينستر بعد أن غمر نهر فاسدري البلدة الواقعة شرقي البلاد وتم إجلاء سكان أكثر من 1000 منزل.

ولقي شخصان مصرعهما وفقدت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعدما جرتهم المياه.

وتسببت الأمطار في اضطرابات شديدة في وسائل النقل العام، مع إلغاء خدمات قطارات Thalys عالية السرعة إلى ألمانيا، كما تم تعليق حركة المرور على نهر الميز الممر المائي البلجيكي الرئيسي المهدد بخطر الفيضان.

ودمرت الفيضانات في مجرى النهر في هولندا، العديد من المنازل في مقاطعة ليمبورغ الجنوبية، حيث تم إخلاء نزلاء عدد من دور الرعاية.

وحذرت هيئة الأرصاد الألمانية من احتمال حدوث عواصف مطيرة شديدة في جنوب غرب ألمانيا الخميس، مع استمرار هطول الأمطار حتى مساء غد الجمعة.