35  مليونا لمناصرة الخضر في الكامرون!

الوكالات السياحية تستقبل أولى الطلبات

حددت الوكالات السياحية تكاليف مناصرة محاربي الصحراء في بطولة كأس إفريقيا للأمم المقامة بالكامرون بمبلغ 35 مليون سنتيم، تدخل فيها مستحقات النقل والفنادق والبرامج السياحية وحضور مباريات الخضر، المعول عليهم بالعودة بالكأس الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.

فنادق فاخرة ومنتجعات سياحية في استقبال المشجعين

وفي هذا الإطار، أكد رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية ندير بلحاج في تصريح للشروق أن الوكالات السياحة أتمت جميع الإجراءات المتعلقة بنقل المناصرين لتشجيع الفريق الوطني في بطولة إفريقيا لكرة القدم المقامة في الكامرون، خاصة بعد تلقي الوكالات السياحية للكثير من طلبات المواطنين من مختلف الولايات، والذين أبدوا رغبتهم في السفر نحو الكامرون لمناصرة الفريق الوطني في الأطوار النهائية بداية من الدور الثاني إلى المباراة النهائية، “لأن تأهل الخضر للدور ثمن النهائي أمر مفروغ منه بالنسبة للمناصرين الذين فضلوا عدم حضور ثلاث مباريات الأولى اقتصادا للتكاليف، فكلما زادت الأيام ارتفع السعر أكثر وبداية توافد الأنصار على الملاعب الكامرونية التي ستشهد مباريات الخصر سيكون اعتبارا من الدور ثمن النهائي، باستثناء الأنصار الذين سيتنقلون مع بعض المؤسسات الراعية للاتحادية الوطنية لكرة القدم والذين سيحضرون منذ البداية”.

وبالنسبة للسعر المقترح من الوكالات السياحية للأنصار لحضور “الكان” أكد محدثنا أن الكامرون تبعد عن الجزائر بنحو 5000 كم، والنقل سيكون في طائرات خاصة دون توقف والتي تكلف مبلغ 22 مليونا للطائرة، “أضف إلى ذلك تكاليف الفنادق التي يجب أن تكون راقية ولا تقل عن أربع نجوم وعدد الأيام الذي لن يقل عن 20 يوما، بالإضافة إلى تنظيم برامج خاصة بالرحلات السياحية والتنقل إلى مباريات الخضر.. كل هذا قدرته الوكالات السياحية بـ35 مليون لحضور الأطوار النهائية بداية من الطور ثمن النهائي وبعدها ربع النهائي ونصف النهائي وأخيرا النهائي، ويمكن لهذا السعر أن يرتفع إذا قرر المناصرون حضور جميع مقابلات الخصر بداية من 9 جانفي القادم .

وبالنسبة لنوعية الفنادق والخدمات السياحية التي ستكون في استقبال المناصرين الجزائريين في الكامرون، قال رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية ندير بلحاج إن هذا البلد الذي سيستقبل البطولة الإفريقية يشبه كثيرا المغرب في إمكانياته السياحية، حيث يحتوي على مناطق سياحية راقية جدا تضم فنادق فاخرة من 5 نجوم ومنتجعات سياحية وحدائق مفتوحة وخدمات متميزة للسياح وإلى جنب ذلك توجد أحياء فقيرة جدا تعاني البؤس والحرمان.

وبخصوص البروتوكول الصحي الذي يجب أن يلتزم به مناصرو أشبال بلماضي للسفر نحو الكامرون قال محدثنا إن وزارة الصحة أصدرت تعليمة بتاريخ 22 ديسمبر الجاري تلقت جميع الوكالات السياحية المعنية بنقل أنصار الخضر للبطولة الإفريقية نسخة منها، وتلزم هذه التعليمة المشجعين بتلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا 14 يوما قبل تاريخ رحلة الذهاب إلى الكاميرون، ووجوب التلقيح ضد وباء الحمى الصفراء بصفة إجبارية ويجب أن يكون أخذ الجرعة بكمية كافية وهذا قبل عشرة أيام من تاريخ السفرية ، “وألزمت وزارة الصحة أيضا الأنصار بتناول دواء “مولوكين” 200 ملغ كل أسبوع، قبل يوم الذهاب، وبعدها قرص كل يوم لمدة عشرة أيام خلال تواجدهم بالكاميرون ولمدة ثلاثة أسابيع كاملة بعد العودة، وأخذ قرص من دواء “آفوكون” 25 ملغ وقرص من دواء “بروغانيت”100 ملغ، ابتداء من يوم رحلة الانطلاق وإلى غاية 7 أيام بعد العودة وهذا للوقاية من الأمراض المعدية في الكامرون في مقدمتها الملاريا”.

وأكد مصدرنا أن الوكالات السياحية ستسهر على احترام صارم للبروتكول الصحي خاصة فيما يتعلق بـالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتنظيف اليدين بالصابون والمعقم، وغسل وتنظيف الفواكه والخضر قبل تناولها، “ولبس قمصان ذات أذرع وسراويل طويلة وأحذية وتجنب تعرية الأذرع والساقين ووضع مراهم في المناطق المكشوفة، خاصة بالوجه واليدين لتجنب لسعات البعوض الناقل لمرض الملاريا وغيرها من الأمراض..”