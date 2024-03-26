350 ألف معتمر جزائري في 7 أشهر وتراجع خلال رمضان

وكالات تصف الموسم بالمُتوسط

لامس عدد المُعتمرين الجزائريين خلال موسم العمرة الحالي الذي انطلق شهر سبتمبر المُنصرم 350 ألف معتمر إلى غاية منتصف شهر رمضان الجاري، حسب أرقام تقريبية قدمتها جهات ذات صلة بالملف، في وقت يُنتظر أن يرتفع الإقبال مع إطلاق عمرة شهر شوال المقبل.

ويؤكد مُمثلون عن وكالات سياحية ناشطة في هذا المجال لـ”الشروق” أن عدد المعتمرين تراجع بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، غير أن ذروة التراجع – حسبهم- سجلت خلال شهر رمضان الحالي بنسبة فاقت 40 بالمائة، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة للوكالات، لاسيما تلك التي أبرمت عقود العمرة قبل 4 أشهر.

وتفيد المصادر ذاتها بأن أسعار تذاكر الطيران بالنسبة للخطوط الجوية السعودية تراجعت خلال شهر رمضان بنسبة قاربت 65 بالمائة، أي أن سعر التذكرة المعروض قبل شهر رمضان تقلص من 17 مليون سنتيم إلى 7 ملايين سنتيم، ونفس الأمر بالنسبة لأسعار الغرف بفنادق مكة والمدينة التي عرفت هي الأخرى تراجعا في الأسعار بسبب قلة الطلب.

من جانبه، أكد رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، نذير بلحاج، في إفادة لـ”الشروق” أن موسم العمرة الحالي عرف تراجعا في الإقبال مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن هذه النسبة – حسبه- تبقى متوسطة بالنظر إلى الموسم الماضي، حيث بلغ عدد المعتمرين ما يقارب 550 ألف معتمر.

وحسب محدثنا، فإن هذا التراجع لم يؤثر على أسعار العمرة في الجزائر رغم التخفيضات التي أعلنت عنها بعض شركات الطيران وكذا متعاملون سعوديون في مجال الإسكان والنقل، مبررا ذلك بكون عقود العمرة أبرمت قبل الإعلان عن هذه التخفيضات.

ويشير رئيس النقابة في هذا الصدد إلى أن تكلفة عمرة العشر الأواخر من رمضان بلغت 40 مليون سنتيم في فندق 4 نجوم، مشيرا إلى أن الوكالة في حال لجأت إلى تخفيض الأسعار سيعرضها الأمر إلى خسائر مادية كبيرة.

هذا، وسبق أن كشفت النقابة لـ”الشروق” عن إلغاء ما يزيد عن 50 رحلة طيران نحو البقاع المُقدسة، وأشارت إلى أن ممثلي الوكالات المعنية بتنظيم موسم العمرة لشهر رمضان تفاجأت من أسباب تراجع الطلب على الحجوزات رغم التحضيرات التي انطلقت مبكرا لإنجاح الموسم سواء بالنسبة للديوان الوطني للحج والعمرة أو الوكالات السياحية أو حتى شركات الطيران التي وجدت نفسها أمام خيار إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية تفاديا للخسارة.

وحسب نفس المصدر، فإن شركة الطيران الخاصة “فلاينس” لوحدها ألغت 33 رحلة جوية بسبب قلة الإقبال على الحجوزات المُتعلقة بالعمرة في شهر رمضان، ونفس الشيء بالنسبة لشركة الخطوط الجوية السعودية التي خصصت برنامجا ضخما للرحلات خلال شهر رمضان قاربت 34 رحلة جوية في الأسبوع ما دفعها إلى تغيير برنامجها الجوي تفاديا للخسارة وتخفيض أسعار تذاكرها في نفس الوقت.