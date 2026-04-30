في طبعته الثامنة

350 مؤسسة جزائرية تشارك في المعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط

350 مؤسسة جزائرية تشارك في المعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط
وزارة التجارة الخارجية
الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط (موريتانيا)

تنظم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط خلال الفترة من 5 إلى 11 ماي 2026، بمشاركة أكثر من 350 مؤسسة جزائرية، في خطوة ترمي إلى تعزيز حضور المنتوج الوطني في الأسواق الإفريقية ودعم الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وحسب بيان للوزارة الوصية، فإن هذا الحدث يأتي في إطار الجهود المتواصلة لترقية الصادرات الوطنية، حيث سيحتضنه مقر المعرض الدائم لمؤسسة تصدير بنواكشوط، بمشاركة مؤسسات تنشط في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، بما يعكس تنوع العرض الجزائري وقدرته التنافسية.

ويهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات الجزائرية وإبراز جودتها، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكة وتعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا، في ظل الديناميكية التي تعرفها الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

كما يشكل هذا الموعد الاقتصادي فضاءً للقاءات المهنية بين المتعاملين الاقتصاديين، وفرصة لعقد شراكات تجارية واعدة، بما يساهم في توسيع شبكة التعاون الاقتصادي بين الفاعلين في البلدين.

ومن المنتظر أن يشهد المعرض إقبالًا هامًا من الزوار والمهنيين، ما يعزز فرص الترويج للمنتجات والخدمات الجزائرية في السوق الموريتانية والأسواق الإفريقية عمومًا.

مقالات ذات صلة
تمويل صندوقي الطوارئ الصحية والسرطان من جيوب المدخّنين!

تمويل صندوقي الطوارئ الصحية والسرطان من جيوب المدخّنين!

الجزائر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون التجاري في المنتجات الفلاحية

الجزائر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون التجاري في المنتجات الفلاحية

من ميناء سكيكدة.. تصدير قرابة 10 آلاف طن من الإسمنت إلى ليبيا

من ميناء سكيكدة.. تصدير قرابة 10 آلاف طن من الإسمنت إلى ليبيا

بقدرة 1406,017 ميغاواط.. إطلاق مشروع ثاني أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالجزائر

بقدرة 1406,017 ميغاواط.. إطلاق مشروع ثاني أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالجزائر

الجزائر وبلجيكا تبحثان تعزيز التعاون في مجال المحروقات

الجزائر وبلجيكا تبحثان تعزيز التعاون في مجال المحروقات

إطلاق مصنع للواحق السيارات بقدرة 50 ألف طن سنويًّا

إطلاق مصنع للواحق السيارات بقدرة 50 ألف طن سنويًّا

