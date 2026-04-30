350 مؤسسة جزائرية تشارك في المعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط

في طبعته الثامنة

تنظم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط خلال الفترة من 5 إلى 11 ماي 2026، بمشاركة أكثر من 350 مؤسسة جزائرية، في خطوة ترمي إلى تعزيز حضور المنتوج الوطني في الأسواق الإفريقية ودعم الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وحسب بيان للوزارة الوصية، فإن هذا الحدث يأتي في إطار الجهود المتواصلة لترقية الصادرات الوطنية، حيث سيحتضنه مقر المعرض الدائم لمؤسسة تصدير بنواكشوط، بمشاركة مؤسسات تنشط في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، بما يعكس تنوع العرض الجزائري وقدرته التنافسية.

ويهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات الجزائرية وإبراز جودتها، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكة وتعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا، في ظل الديناميكية التي تعرفها الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

كما يشكل هذا الموعد الاقتصادي فضاءً للقاءات المهنية بين المتعاملين الاقتصاديين، وفرصة لعقد شراكات تجارية واعدة، بما يساهم في توسيع شبكة التعاون الاقتصادي بين الفاعلين في البلدين.

ومن المنتظر أن يشهد المعرض إقبالًا هامًا من الزوار والمهنيين، ما يعزز فرص الترويج للمنتجات والخدمات الجزائرية في السوق الموريتانية والأسواق الإفريقية عمومًا.