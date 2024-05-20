350 مندوب منتظر في المؤتمر الوطني لاتحادية البترول والغاز

سيتم الشروع في استدعاء المعنيين بالمشاركة هذا الثلاثاء

تنهي لجنة تحضير مؤتمر اتحادية عمال البترول والغاز والكيمياء، المنضوية تحت المركزية النقابية، مساء الاثنين وعلى أقصى تقدير الثلاثاء، قائمة المندوبين المعنيين بالمؤتمر الوطني الذي سيعقد بفندق “المريديان” بمدينة وهران يوم 25 ماي الجاري، ليتم مباشرة الشروع في استدعائهم لانتخاب قيادة نقابية جديدة لهذا القطاع الحساس الذي يحصي أكثر من 225 ألف عامل.

وأوضحت مصادر قيادية بالمركزية النقابية على صلة بالملف لـ”الشروق”، أن عمليات انتخاب المندوبين على مستوى الولايات التي فيها مؤسسات وهياكل قطاع البترول والغاز والكيمياء، جارية على قدم وساق عبر انتخابات لاستخراج ما بين 300 إلى 350 مؤتمر، مشيرة إلى أنه سيتم الشروع مباشرة بعد إنهاء قائمة المندوبين المنتظرة على أقصى حد يوم الثلاثاء، في استدعاء المعنيين بالمؤتمر الذي يعقد بولاية وهران السبت المقبل.

وجرت عمليات اختيار المندوبين بكافة الولايات التي بها منشآت وهياكل لقطاع البترول والغاز والكيمياء، وفق المصادر ذاتها، مشيرة إلى أن تجديد الاتحادية يعود لانقضاء العهدة من جهة، ومن جهة أخرى، جاء في إطار المحافظة على الاستقرار والحوار الاجتماعي البنّاء في قطاع جد حساس والمستمر منذ ما لا يقل عن 8 سنوات، ومنها الاتفاقية الجماعية القطاعية مع “سوناطراك” للحفاظ على مكاسب العمل عبر التفاوض والحوار.

وحظي التحضير لهذا المؤتمر، الذي بدأ منذ نهاية جانفي الماضي، بمتابعة من طرف الأمين العام للمركزية النقابية، عمار تاقجوت، من خلال إجراء إحصاءات مدققة ومتابعة الملف خطوة بخطوة عبر كافة مراحله في إطار مساعي جعل المؤتمر يعبر عن تمثيل حقيقي لعمال القطاع.

وسيكون المؤتمر، وفق ما توفر من تفاصيل، سيدا بترشيح من يراه مناسبا، كما سيتمخض عنه أيضا تغيير التسمية من الاتحادية إلى الفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، تماشيا مع قانون ممارسة الحق النقابي الجديد.

وكما هو معلوم، فإن اتحادية عمال البترول والغاز والكيمياء، تعد من بين أكبر الفيدراليات على المستوى الوطني، وتمثل قطاعا يحصي أكثر من 225 ألف عامل، في عديد الولايات عبر شرق وغرب وشمال وجنوب البلاد، منهم ما يفوق 75 بالمائة منخرطون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.