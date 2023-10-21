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الإعلام العبري: إغلاق معبر رفح بعد عبور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
العالم

352 شهيدا في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الشروق أونلاين
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352 شهيدا في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة باستشهاد 352 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية جراء غارات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف: “ارتقى خلال الـ 24 ساعة الماضية 352 شهيداً منهم 61 شهيداً بمناطق جنوب قطاع غزة التي ما يزال يزعم الاحتلال أنها آمنة”.

وأضاف معروف أن “تدمير أبراج مدينة الزهراء بواسطة المقاتلات الإسرائيلية والمجزرة في كنيسة الروم الأرثوذكس من أبرز مشاهد العدوان بغزة خلال الساعات الماضية”.

ودعا سلامة معروف إلى “فتح معبر رفح بشكل دائم ليشكّل مخرجاً للجرحى والمصابين ومدخلاً للمساعدات الإغاثية التي يحتاجها كل قطاع غزة”.

ولليوم الخامس عشر، يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت استشهاد 4 آلاف و137 شخصا وأكثر من 13 ألف جريح أغلبهم من النساء والأطفال.

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