36 ألف طالب في مختلف التخصصات بجامعة البليدة 2

الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي الجديد

كشف رئيس جامعة البليدة 2 البروفيسور رامول خالد خلال افتتاحه للموسم الجامعي 2022-2023 السبت عن استقبال الجامعة لحوالي 36 ألف طالب في مختلف التخصصات منهم 7650 طالب جديد .

وأضاف رامول في كلمته الافتتاحية ” هذه السنة الجامعية حافلة بالأحداث وهي سنة أصبحت فيها جامعة البليدة 2 من مصاف الجامعات الكبرى في الوطن بعد عشرة سنوات من تأسيسها”

وقال مدير جامعة لونيسي علي إن الجامعة بعدما كانت تستقبل 10 آلاف طالب خلال 2013 ، هي اليوم تصل إلى 36 ألف طالب منهم 7650 ناجح جديد في البكالوريا موزعين على جميع التخصص.

وذكر ذات المتحدث أن جامعة البليدة 2 تحتل اليوم المرتبة 24 من بين 107 مؤسسة جامعية عبر الوطن، مشيرا إلى أن هذا التوفيق مرده لتكاثف مجهودات الطاقم الاداري والأساتذة.

وبلغة الأرقام كشف البروفيسور رامول عن وجود أكثر من 53 تخصص في العلوم الانسانية والاجتماعية والاداب واللغات والعلوم الاقتصادية والتسيير والقانون، فضلا عن نشاط 19مخبر بحث ، و17 مجلة محكمة في مختلف المجالات، مشيرا إلى استفادة كلية الآداب واللغات من تخصص جديد في الترجمة سجل فيه 350 طالب.

وأفاد ذات المسؤول بأن جامعة البليدة 2 سطرت عدة أهداف خلال السنة الجامعية الحالية، منها

رقمنة الجامعة في مجال البيداغوجية والبحث العلمي، حيث ستتعزز الجامعة بخط انترنت ذي تدفق عالي، مع إحياء النوادي العلمية في مجال حياة الطلبة مايمنحهم دفعا للتأقلم في الحياة الجامعية والابتكار ، وشدد البروفيسور رامول على تشجيع وتحسين مرئية الجامعة للحصول على مرتبة أحسن من 24.

وثمن في السياق اختيار الجامعة ضمن 15 مركز لتنظيم مسابقة وطنية للكفاءة المهنية للمحاماة، حيث استقبلت كلية الحقوق 2000مترشح سيجتازون المسابقة على مدار يومين.

وفي السياق، ألقت البروفيسور أمينة مساك المختصة في علم الاجتماع التربوي محاضرة افتتاحية بعنوان ” مسؤولية الجامعة للأجيال القادمة” حيث ترتكز أساسا على الاهتمام بأخلاقيات المهنة، وتشجيع المناهج التي تحدد الروابط بين الفاعلين ، والربط بين المؤسسة والجامعة وانفتاحها على محيطها الاجتماعي والاقتصادي.