36.24 بالمائة نسبة امتلاء 75 سدا

شهر نوفمبر الأكثر تساقطا للأمطار

ارتفعت نسبة امتلاء السدود المستغلة في جميع أنحاء البلاد إلى 36,24 بالمائة باحتياطي بلغ إجمالا 2,57 مليار متر مكعب، حسب الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. وأوضح المصدر أن هذه الزيادة في كميات المياه المخزنة عبر 75 سدا في البلاد تم تسجيلها بفضل كميات الأمطار الأخيرة المتساقطة على عدة ولايات في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن 78,04 بالمائة من المياه المخزنة قد تم تسجيلها بين 5 نوفمبر و12 ديسمبر.

كما أشارت الوكالة إلى أن الكميات المسجلة خلال شهر نوفمبر كانت “أعلى من المعدل المسجل خلال شهر نوفمبر في السنوات الخمس الماضية”، باستثناء تلك الموجودة في منطقة الشرق التي سجلت إسهاما ضعيفا مقارنة بهذا المتوسط.

وبذلك بلغ الإسهام المسجل في شهر نوفمبر الماضي في منطقة الشرق 146.04 مليون متر مكعب بينما كانت في المتوسط أزيد من 158 مليون متر مكعب. وفي منطقة الوسط بلغ هذا الإسهام 185.21 مليون مكعب مقابل 66.86 مليون مكعب خلال أشهر نوفمبر من السنوات الخمس الماضية، في منطقة الشلف كان 284.67 مليون متر مكعب (مقابل 45 مليون متر مكعب)، وأخيراً في منطقة الغرب 57.41 مليون متر مكعب (مقابل 32.7 مليون متر مكعب).

و فيما يتعلق بحالة المياه حسب المنطقة، تشير معطيات الوكالة إلى غاية12 ديسمبر إلى أن معدل الامتلاء في منطقة الغرب بلغ 23,32 بالمائة أي بحجم تعبئة يبلغ حوالي 212.65 مليون متر مكعب.

وفي منطقة الشلف، بلغ معدل التعبئة 23,61 بالمائة بحجم تعبئة 376.15 مليون متر مكعب، بينما في منطقة الوسط بلغ معدل التعبئة 16,06 بالمائة بحجم تعبئة 272,08 مليون متر مكعب.

أما بالنسبة لمنطقة الشرق فقد بلغت نسبة الامتلاء 59,22 بالمائة، ما يعادل حجم تعبئة بـ1,7 مليار متر مكعب.