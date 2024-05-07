36545 محبوس يؤدون امتحان إثبات المستوى في مختلف الأطوار

ضمن سياسة إعادة الإدماج... المدير العام لإدارة السجون:

كشف المدير العام لإدارة السجون، وإعادة الإدماج السعيد زرب، أن المجموع الكلي للمحبوسين المسجلين في مختلف الأطوار التعليمية والذين بلغ عددهم أكثر 44800 محبوس منهم 36545 محبوس، معنيون بامتحان إثبات المستوى خلال هذا الموسم الدراسي في المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني.

ومن بين هؤلاء، 36118 محبوس و436 نزيلة، وهؤلاء موزعين على 140 مؤسسة عقابية، معتمدة من طرف وزارة التربية كمراكز امتحان، يؤطرها إطارات من مديريات التربية، مؤكدا أن جميع المحبوسين المرشحين لامتحان إثبات المستوى استفادوا من تأطير تربوي من طرف 12671 أستاذ قاموا بتدريس المحبوسين طيلة السنة وتحضيرهم لهذه الامتحانات.

وخلال إشرافه، الثلاثاء، على انطلاق امتحان إثبات المستوى بالمؤسسة العقابية بأولاد جلال، أعلن مدير إدارة السجون أيضا عن تسجيل 7136 محبوس يزاولون دراستهم في محو الأمية و1163 نزيل يزاولون التعليم العالي، منهم 108 محبوس في إطار الحرية النصفية.

وفي مجال التكوين المهني والحرفي، كشف ذات المسؤول عن تسجيل 72000 نزيل منهم 69800 في مختلف فروع التكوين المهني، وأكثر من 2200 في التكوين الحرفي، وكل هؤلاء يستفيدون من فرص التكوين لمساعدتهم على إمكانية إيجاد عمل حر أو عبر مؤسسات ناشئة ومصغرة.

وقال السعيد زرب بالمناسبة إن المؤسسات العقابية تجسد الجهود الواقعية للدولة الجزائرية لبناء منظومة عقابية تستجيب للمعايير الدولية، سواء في مجال احترام حقوق الإنسان أو معاملة المحبوسين.

كما أكد مجددا على أن وزارة العدل ممثلة في إدارة السجون تولي اهتماما بالغا بفئة المحبوسين من خلال البرامج التعليمية أو البرامج الوطنية، إضافة إلى البرامج المتخصصة في جميع المستويات، مشددا على أن سياسة إعادة الإدماج تهدف قبل كل شيء إلى تنمية القدرات الشخصية وبناء شخصية المحبوسين والرفع من مستواهم الفكري والأخلاقي والدراسي وإحساسهم بالمسؤولية وبعث الرغبة في نفوسهم في ظل احترام القانون.

وثمن المتحدث دور المجتمع المدني في تنفيذ سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بعد الإفراج عنهم، من خلال الأعمال البناءة، مؤكدا أن هناك تعاونا مع 389 جمعية، منها 14 جمعية وطنية، وعلى رأسها الكشافة الإسلامية الجزائرية وجمعية اقرأ لمحو الأمية والهلال الأحمر الجزائري.