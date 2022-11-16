38 ألف معتمر جزائري خلال الموسم الجاري

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، الأربعاء، عن تسجيل حوالي 38000 معتمر خلال موسم عمرة (1444هـ/2022م)، فيما بلغ التعداد النهائي للوكالات المرخص لها بتنظيم الموسم الحالي 459 وكالة سياحة وأسفار.

وأوضح سليماني في تصريح لـ”وأج”، أنه و”منذ انطلاق رحلات عمرة الموسم الجاري، والتي كان أولاها في الفاتح أكتوبر المنصرم، تم تسجيل قرابة 38.000 معتمر، فيما تم ضبط قوائم الوكالات المرخص لها بتنظيم هذا الموسم لتصل إلى 459 وكالة سياحة وأسفار من بين 614 وكالة ترشحت عبر البوابة الجزائرية للعمرة”.

وأضاف ذات المسؤول أن الرحلات نحو البقاع المقدسة “تسير بشكل عادي ووفقا لدفتر الشروط الذي تم وضعه من قبل الديوان لتنظيم العلاقة بين المعتمر والوكالة”، مبرزا أن “فرق المتابعة الميدانية التابعة للديوان تواصل عملها للوقوف على مدى التزام وكالات السياحة والأسفار ببنود دفتر الشروط على مستوى مطارات الإقلاع، ولم يتم تسجيل أي إخلال بهذه البنود في الوقت الحالي”.

تجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة كان قد دعا كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1444هـ إلى التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة، وذلك من الفاتح سبتمبر إلى غاية 16 أكتوبر المنصرم، على أن يتم “تسليم التراخيص وفقا لمواعيد حددت عبر البوابة الجزائرية للعمرة”.