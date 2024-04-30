38 قتيلا في حوادث المرور خلال أسبوع واحد بالجزائر

توفي 38 شخصا وأصيب 1690 آخرون بجروح، إثر وقوع 1425 حادث مرور عبر الوطن، خلال الأسبوع الممتدّ من 21 إلى 27 أفريل الجاري، حسب ما جاء في حصيلة للحماية المدنية.

وسجّلت أثقل حصيلة للوفيات، بولاية تمنراست. حيث لقي 10 أشخاص حتفهم، وأصيب 19 آخرين في 8 حوادث مرور.

من جهة أخرى، تدخلت ذات المصالح من أجل إخماد 799 حريقا، سجّلت 101 منها بولاية الجزائر، كأعلى حصيلة. تليها ولايتي البليدة (56 حريقا)، وتيبازة (34 حريق).

وفي نفس الفترة المذكورة، قامت الحماية المدنية بـ6066 تدخلا، من أجل إنقاذ 350 شخصا في حالة خطر ، وتغطية 5186 عملية إسعاف.