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الجزائر
13 ألف وحدة من الأعلاف تتعرض للتلف قبل العيد

384 حريق عبر التراب الوطني منذ الفاتح ماي

راضية مرباح
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384 حريق عبر التراب الوطني منذ الفاتح ماي
أرشيف

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية 384 حريق عبر التراب الوطني، وذلك منذ الفاتح من ماي إلى غاية الاثنين الأخير، اغلبها شمل الغابات والأدغال، الأشجار المثمرة والنخيل، فيما تسببت في وفاة شخصين على اثر اندلاع حريق بحقل زيتون في ولاية سكيكدة، مقابل تعرض 13266 وحدة من العلف للتلف مع اقتراب عيد الأضحى.

وأشار الملازم الأول، نايت إبراهيم، المكلف بالإعلام والإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية، في تصريح لـ”الشروق”، أن آخر الإحصائيات تشير الى تسجيل الكثير من الخسائر، منها 710,66 هكتار من القمح و221 هكتار من الشعير.

وتعد -حسبه- ولاية سطيف من أكثر المناطق تضررا وطنيا بفقدانها 112,5 هكتار من الشعير تليها ولاية تيارت بـ100,2 هكتار شعير، ثم ميلة بـ97,3 هكتار، أما الأعلاف فقد سجل تلف ما يقدر بـ13266 وحدة حيث تربعت ولاية غليزان على قائمة الولايات المتضررة لتليها ولاية تيموشنت، ثم سطيف، في وقت عادت فيه المرتبة الأولى من حيث حرق 5550 شجرة مثمرة وطنيا إلى ولاية سكيكدة، بتسجيلها تضرر 1103 شجرة مثمرة، ثم المدية لتليها ولاية سطيف أما حرائق النخيل فسجل إتلاف 3394 نخلة بالجنوب، تتقدمها ولاية تميمون التي اعتبرت الأكثر تضررا بفقدانها 1443 نخلة، ثم أدرار وورقلة في المرتبة الثالثة.

وعاد المتحدث للتذكير بالوسائل المجندة في إطار التحضير لموسم الاصطياف، بتجنيد العشرات من الأرتال المتنقلة يضاف دورها إلى الفترة المعنية بموسم الحصاد فضلا عن الاستعانة بـ4 حوامات المجندة العام الماضي في إطفاء الحرائق التي كانت جد مأساوية.

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