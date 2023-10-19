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أكثر من 50 عائلة أبديت بالكامل

3859 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة

الشروق أونلاين
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3859 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
ح.م
عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3859 شهيدا، مع نحو 13500 جريح.

ففي قطاع غزة ارتفع تعداد الشهداء إلى 3785  شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال. في حين وصل عدد الجرحى إلى 12500 مصاب.

وفي الضفة، بلغ عدد الشهداء 74 شهيدا، بينهم الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاما)، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ونقلا عن مستشفيات القطاع، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن أكثر من 50 عائلة أبيدت بشكل كامل من السجل المدني. بعد استشهاد جميع أفرادها جراء قصف بيوتهم.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم الثالت عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

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