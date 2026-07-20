39 ألف سائح أجنبي استفاد من تأشيرة الجزائر عند الوصول

ينتمون إلى 120 جنسية مختلفة

استفاد نحو 39 ألف سائح أجنبي ينتمون إلى 120 جنسية مختلفة، من تأشيرة الدخول إلى الجزائر المسلّمة عند الوصول، منذ إطلاقها سنة 2023.

جاء هذا في بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، بمناسبة اجتماع تنسيقي عقدته وزيرة القطاع حورية مداحي، لتقييم نظام التأشيرة عند الوصول. للوقوف على سبل تطوير هذه الآلية بما يعزز تنافسية الوجهة السياحية الجزائرية.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت لوزيرة أن آلية التأشيرة عند الوصول، التي أقرها لرئيس الجمهورية سنة 2023 لفائدة السياح الأجانب المتوجهين إلى ولايات الجنوب، تشكل أحد أهم التدابير الرامية إلى:

تسهيل الولوج إلى الجزائر،

وتعزيز جاذبية الوجهة الصحراوية،

وتنويع الأسواق السياحية المستهدفة”.

واستعرضت الوزيرة حصيلة تطبيق هذه الآلية، حيث استفاد منها ما يقارب 39 ألف سائح أجنبي، ينتمون إلى 120 جنسية مختلفة.

وهو ما ساهم في تنشيط الحركة السياحية عبر ولايات الجنوب، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي. ودعم المؤسسات السياحية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وفق ما ذكره البيان.

كما أسدت الوزيرة خلال الاجتماع جملة من التعليمات تتمثل في إعداد تقارير تقييمية شهرية، بالتنسيق مع وكالات السياحة والأسفار. بحيث تتضمن مؤشرات دقيقة حول سير عملية منح التأشيرة عند الوصول.

كما وجّهت الوزيرة إلى إلزام مديريات السياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق الدائم مع وكالات السياحة والأسفار الناشطة في مجال السياحة الاستقبالية.

فضلا عن اعتماد استمارة موحدة ومحينة لجمع بيانات السياح الأجانب، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة ممثلي الوكالات والمرشدين السياحيين.

ومنذ مطلع عام 2023، أصبح بإمكان السيّاح الأجانب القادمين لزيارة المناطق السياحية في جنوب البلاد، الحصول على التأشيرة الجزائرية، عند وصولهم إلى المعابر الحدودية.

ويشترط للاستفادة من هذه التأشيرة، أن يكون قدوم السائح الأجنبي عن طريق وكالة سياحية جزائرية معتمدة. على أن تقوم هذه الأخيرة بطلب التأشيرات عبر المنصات الرقمية لمديريات السياحة.

على أن تكون مدّة التأشيرات الممنوحة للسيّاح الأجانب القادمين إلى المناطق الجنوبية، مناسبة لفترة الرحلة السياحية التي قدموا إلى الجزائر عن طريقها.