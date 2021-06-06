-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

39 رياضيا جزائريا نال تأشيرة خوض الأولمبياد

علي بهلولي
  • 241
  • 0
39 رياضيا جزائريا نال تأشيرة خوض الأولمبياد

حصد 39 رياضيا جزائريا تأشيرة المشاركة في الألعاب الأولمبية، المُقرّر تنظيمها بِالعاصمة اليابانية طوكيو ما بين أواخر جويلية ومنتصف أوت المقبلَين.

وتبقى الحصيلة مُؤقّتة، لِكون سباق التصفيات مازال قائما في عدّة رياضات، كما جاء في بيان نشرته وزارة الشباب والرياضة، الأحد.

وقالت وزارة سيد علي خالدي إن الهدف من استحقاق طوكيو، هو التحضير لِألعاب البحر المتوسط نسخة وهران 2022، وأولمبياد 2024 المُبرمج بِالعاصمة الفرنسية باريس.

وتُفسّر الأسرة الرياضية هذا الهدف، بِتفشّي جائحة “كورونا”، مع ما رافقها من تجميد المنافسات والمعسكرات الإعدادية. وبِالتالي يستحيل رفع سقف الطموحات، في أولمبياد يُجرى بعد نحو شهر ونصف الشهر من الآن.

وكانت الجزائر قد شاركت بِتعداد قوامه 64 رياضيا ينتمون إلى 13 منافسة، في آخر نسخة من الأولمبياد بِمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016. وحصدت فضّيتَين، بِواسطة العدّاء العالمي توفيق مخلوفي في سباقَي الـ 800م والـ 1500م.

هذا وقام وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، الأحد، بِتنصيب الرؤساء الجدد لِمختلف الاتحاديات الرياضية، الذين سيُؤدّون وظائفهم طوال العهدة الأولمبية المُمتدّة إلى غاية عام 2024.

مقالات ذات صلة
بوداوي: عائلتي كانت مُتخوّفة من سفري وإقامتي بِفرنسا

بوداوي: عائلتي كانت مُتخوّفة من سفري وإقامتي بِفرنسا

مدرب تونس يرفع “التحدي” ويهدد بوقف “زحف” بلماضي

مدرب تونس يرفع “التحدي” ويهدد بوقف “زحف” بلماضي

عطال مُصاب وبلماضي يستنجد بِبن عيادة

عطال مُصاب وبلماضي يستنجد بِبن عيادة

نتائج مقابلات ربع نهائي كأس الرابطة

نتائج مقابلات ربع نهائي كأس الرابطة

محرز يتحدّث عن سوق الانتقالات وفلسطين

محرز يتحدّث عن سوق الانتقالات وفلسطين

الوناس يُنقل إلى المستشفى وبلعمري مُرشّح للّعب في قطر

الوناس يُنقل إلى المستشفى وبلعمري مُرشّح للّعب في قطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد