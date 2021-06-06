39 رياضيا جزائريا نال تأشيرة خوض الأولمبياد

حصد 39 رياضيا جزائريا تأشيرة المشاركة في الألعاب الأولمبية، المُقرّر تنظيمها بِالعاصمة اليابانية طوكيو ما بين أواخر جويلية ومنتصف أوت المقبلَين.

وتبقى الحصيلة مُؤقّتة، لِكون سباق التصفيات مازال قائما في عدّة رياضات، كما جاء في بيان نشرته وزارة الشباب والرياضة، الأحد.

وقالت وزارة سيد علي خالدي إن الهدف من استحقاق طوكيو، هو التحضير لِألعاب البحر المتوسط نسخة وهران 2022، وأولمبياد 2024 المُبرمج بِالعاصمة الفرنسية باريس.

وتُفسّر الأسرة الرياضية هذا الهدف، بِتفشّي جائحة “كورونا”، مع ما رافقها من تجميد المنافسات والمعسكرات الإعدادية. وبِالتالي يستحيل رفع سقف الطموحات، في أولمبياد يُجرى بعد نحو شهر ونصف الشهر من الآن.

وكانت الجزائر قد شاركت بِتعداد قوامه 64 رياضيا ينتمون إلى 13 منافسة، في آخر نسخة من الأولمبياد بِمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016. وحصدت فضّيتَين، بِواسطة العدّاء العالمي توفيق مخلوفي في سباقَي الـ 800م والـ 1500م.

هذا وقام وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، الأحد، بِتنصيب الرؤساء الجدد لِمختلف الاتحاديات الرياضية، الذين سيُؤدّون وظائفهم طوال العهدة الأولمبية المُمتدّة إلى غاية عام 2024.