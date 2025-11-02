39 مباراة استفادت من تقنية “الفار” منذ انطلاق الموسم

الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، أن تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم “الفار” تم استخدامها منذ انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس” للموسم الكروي الجاري (2025-2026)، في 39 مباراة.

وأوضحت الهيئة الفيدرالية عبر موقعها الرسمي أن الإنتاج التلفزي للمباريات تم تعزيزه بشركاء جدد، بهدف رفع عدد المباريات التي ستغطى بهذه التقنية قبل نهاية الموسم.

وخلال اجتماعه الدوري بالمركز الفني بسيدي موسى، أكد المكتب الفيدرالي للفاف أن سياسة تشبيب السلك التحكيمي، تندرج ضمن إستراتيجية شاملة لتحديث وتطوير منظومة التحكيم، بما يضمن استمرارية الكفاءة والتحضير لخلافة الأجيال القادمة من الحكام.