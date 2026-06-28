4 آلاف زائر وأكثر من 80 عارضًا في اختتام معرض “الفارما” للصيدلة

اختتمت أمس السبت فعاليات الطبعة الخامسة لمعرض الصيدلة “الفارما” بعنابة بعد ثلاثة أيام من النشاط، بمشاركة أكثر من 80 عارضًا من مختلف ولايات الوطن واستقطاب نحو 4 آلاف زائر قدموا من 45 ولاية، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بقطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر.

وأوضح محافظ التظاهرة، نذير فيلالي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الإقبال الكبير على المعرض يؤكد المكانة التي بات يحظى بها هذا الموعد الاقتصادي لدى مختلف الفاعلين في القطاع، مشيرًا إلى أنه شكل فضاءً للتواصل وتبادل الخبرات بين المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين.

وأضاف أن المعرض أتاح للمشاركين فرصة استعراض قدراتهم الإنتاجية والتكنولوجية، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم، إلى جانب بحث فرص الشراكة والاستثمار والتصدير نحو الأسواق الإفريقية.

وشهدت التظاهرة تنظيم أكثر من 30 محاضرة و20 ورشة عمل تناولت مواضيع الصناعة الدوائية، والبحث العلمي، واليقظة الدوائية، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، إضافة إلى فرص الاستثمار والتصدير، وهو ما لقي اهتمامًا واسعًا من المشاركين.

كما عرفت هذه الطبعة إطلاق فضاء “عالم الفارما” الرقمي، المخصص لتعزيز التواصل بين المصنعين والموزعين والباحثين ومختلف الفاعلين في القطاع الصيدلاني، بما يسهم في تطوير مشاريع تعاون وطنية وإقليمية ودولية.

وأكد محافظ التظاهرة أن تنظيم مثل هذه المعارض المتخصصة يساهم في ترقية الصناعة الصيدلانية الوطنية، وتشجيع الاستثمار، وخلق فضاءات للتواصل بين مختلف المتعاملين، فضلاً عن دعم انفتاح المؤسسات الجزائرية على الأسواق الإفريقية وتعزيز فرص التصدير والشراكة.

وعرف المعرض مشاركة عدد معتبر من مخابر الأدوية، ومؤسسات الإنتاج، والهيئات البحثية، والمتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب مؤسسات تنشط في مختلف فروع الصناعة الصيدلانية والخدمات المرتبطة بها، كما شهد حضور وفود دبلوماسية من عدة دول إفريقية، من بينها إثيوبيا، وناميبيا، ورواندا، والكونغو.