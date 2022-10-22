4 آلاف مليار سنتيم لضمان وجبات ساخنة للتلاميذ

بناء على تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023

يُظهر تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023، وتقديرات سنتي 2024 و2025، المنجز من قبل مصالح وزارة المالية، تخصيص ميزانية بـ6150 مليار سنتيم، لدعم نشاطات التضامن المدرسي، إذ تم اقتراح الرفع في المساهمة المالية الموجهة إلى المطاعم المدرسية إلى 4 آلاف مليار سنتيم، وذلك بغية ترقية التغذية المدرسية ببلادنا، ومن ثم القضاء ولو بشكل تدريجي على “الوجبات الباردة”. في حين تم تخصيص ميزانية بـ1500 مليار سنتيم لصرف المنحة المدرسية “التضامنية” التي تمنح مرة واحدة في السنة الدراسية لفائدة 3 ملايين تلميذ.

ويشير ذات التقرير إلى أن وزارة المالية قد اقترحت الرفع في المساهمة المالية الموجهة لدعم المطاعم المدرسية الموزعة عبر كافة التراب الوطني، والتي قدرت بـ4 آلاف مليار سنتيم، وذلك بغية تحقيق تحسين الوجبة الغذائية والعمل على ترقيتها على مدار الثلاث سنوات المقبلة لفائدة 4 ملايين مستفيد والعدد مرشح سنويا للارتفاع، الأمر الذي سيساهم في القضاء بصفة تدريجية على الوجبات الغذائية الباردة والتي تعد بمثابة النقطة السوداء في سجل المجالس الشعبية البلدية، على اعتبار أن المطعم المدرسي يعد مكملا للفعل التربوي ويهدف إلى تمكين جميع التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة من خلال توفير بيئة صحية وآمنة خالية من الأمراض والأوبئة.

1500 مليار لمنحة التمدرس و650 مليار لتغطية مجانية الكتاب

وفي نفس السياق، سبق لوزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أن أعلن شهر مارس الماضي، في مداخلة له خلال مشاركته عن بعد في الطبعة السابعة لليوم الإفريقي للتغذية المدرسية، الذي نظمه قسم التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمفوضية الاتحاد الأفريقي، عن رفع الدولة من كلفة الوجبة الغذائية بـ44 بالمائة خلال السنة الدراسية الجارية 2022/2023، فيما لفت إلى أن الدولة قد سطرت سياسة طموحة ترتكز أولا على تعميم الاستفادة من خدمة “التغذية المدرسية” لكافة متمدرسي مرحلة التعليم الابتدائي، والعمل على رفع عدد المستفيدين إلى 100 ألف تلميذ مستفيد جديد سنويا، وثانيا بعث برنامج ضخم لبناء مطاعم مدرسية جديدة وتخصيص برامج لترميم المطاعم المدرسية القديمة، وتحويل الفضاءات غير المستغلة إلى مطاعم مدرسية بعد تأهيلها.

كما أشار تقرير سابق لوزارة التربية إلى تسجيل تطور في عدد المطاعم المدرسية بنسبة 36 بالمائة، في حين تم الوقوف على تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد التلاميذ المستفيدين بنسبة بلغت 66 بالمائة.

وفي الشق المتعلق بملف المنحة المدرسية “التضامنية”، والتي انتقلت من 3 آلاف دينار إلى 5 آلاف دينار سنة 2019، وتمنح لمستفيديها مرة واحدة في السنة الدراسية، يقترح نفس التقرير تخصيص ميزانية معتبرة تقدر بـ1500 مليار سنتيم لصرفها لفائدة 3 ملايين تلميذ معوز، موزعين على المستوى الوطني في آجال محددة.

بالمقابل، أقرت مصالح وزارة التربية مؤخرا العمل بصفة حصرية بترتيبات الدفع المتطورة، لصرف ذات المنحة المدرسية، وذلك عن طريق الحسابات البريدية الجارية، مع توقيف التسديد نقدا.

وفي الباب الخاص بالمناهج الدراسية، يخصص التقرير ذاته ميزانية بـ650 مليار سنتيم، لأجل تغطية مجانية الكتاب المدرسي لفائدة 4 ملايين تلميذ من المعوزين وأبناء القطاع.