4 أسابيع دراسة والتوقف مطلع ماي القادم

هذه رزنامة ما تبقى من السنة الدراسية 2024-2025

يلتحق، قرابة 11 مليون تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، بمؤسساتهم التربوية هذا الأحد 6 أفريل الجاري، بعد انقضاء العطلة الربيعية، وذلك للانطلاق بصفة فعلية في دروس الفصل الدراسي الثالث والأخير، ليتم توقيف الدراسة في حدود الـ8 ماي الداخل، ليتم الشروع بعدها في برمجة الامتحانات التجريبية بدءا من الـ18 ماي إلى غاية 22 منه.

إلى ذلك، سيتم اختتام السنة الدراسية، بإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط “البيام” و”البكالوريا” في الفترة من الفاتح جوان إلى غاية 19 من نفس الشهر، وتنظيم الامتحانات الاستدراكية لفائدة تلاميذ باقي المستويات الدراسية، لإنقاذهم من شبح إعادة السنة والطرد من مقاعد الدراسة.

فروض الثلاثي الثالث.. تنطلق في 27 أفريل وتختتم في 8 ماي

أفادت، مصادر “الشروق”، بأن الرزنامة الزمنية لما تبقى من السنة الدراسية الجارية 2024/2025، والتي أنجزها مفتشون، تفيد بأن التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، سيتلقون دروسا على مدار أربعة أسابيع كاملة لا غير، تنطلق يوم الأحد 6 أفريل الجاري “بعد العودة إلى مقاعد الدراسة عقب عطلة ربيعية امتدت على مدار 15 يوما”، وتمتد كأقصى تقدير إلى غاية الـ8 من شهر ماي الداخل، على أن يتم توقيف الدراسة لبرمجة تقويمات وفروض الثلاثي الثالث، وذلك في الفترة من يوم الأحد 27 أفريل إلى غاية 8 ماي.

الامتحانات البيضاء بدءا من 18 ماي..على مدار خمسة أيام

وفي نفس السياق، لفتت مصادرنا إلى أنه وبعد توقيف الدراسة واستكمال برمجة التقويمات، يتم الانتقال بعدها إلى مرحلة التحضير لتنظيم الامتحانات التجريبية أو ما يعرف اصطلاحا “بالامتحانات البيضاء”، حيث سيكون تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي على موعد مع إجراء امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي والذي سيبرمج في دورة ثالثة أيام 11 و12 و13 ماي المقبل، على أن يجتاز تلاميذ أقسام الرابعة متوسط وتلاميذ أقسام الثالثة ثانوي، امتحاني شهادتي البيام و والبكالوريا التجريبيين، بدءا من يوم الأحد 18 ماي إلى غاية يوم الخميس 22 ماي 2025.

وذلك كله، قصد تدريب المترشحين بيداغوجيا وتربويا ونفسيا، على ظروف إجراء الامتحانين الرسميين، وكذا بهدف مساعدتهم على التحضير الجيد لها، خاصة وأن الفصل الدراسي الثالث، يعد أقصر فصل دراسي، وبالتالي وجب استغلال جميع أيامه وساعاته في تلقي الدروس من جهة وفي اختبار المعارف والمكتسبات من جهة أخرى، بعيدا عن الحشو والتركيز بالمقابل على التعلمات الأساسية التي يحتاجها المتعلمون.

اختبارات الفصل الأخير.. انطلاقا من 25 ماي على مدار 5 أيام

بالإضافة إلى ذلك، أشارت ذات المصادر، إلى أنه يتم الانتقال إلى مرحلة التحضير لبرمجة اختبارات الفصل الدراسي الثالث، والتي ستجرى في الفترة من تاريخ الـ25 ماي إلى غاية الـ29 من نفس الشهر، لفائدة تلاميذ أقسام الثانية والثالثة والرابعة ابتدائي، لتنظم وفي نفس الفترة الزمنية لفائدة تلاميذ أقسام الأولى والثانية والثالثة متوسط، وكذا متعلمي أقسام الأولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوي.

وبالاستناد إلى ما سبق، أوضحت المصادر نفسها، بأنه وبمجرد انقضاء فترة إجراء اختبارات الثلاثي الأخير من السنة الدراسية الحالية، تشرع مصالح مديريات التربية للولايات وبالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختصة، في تحضير المؤسسات التربوية من كافة الجوانب المادية واللوجيستيكية، لتحويلها إلى مراكز لإجراء امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة 2025، بحيث ينظم الامتحان الرسمي الأول بدءا من الفاتح جوان إلى غاية الـ3 منه، على أن يبرمج الثاني انطلاقا من تاريخ الـ15 جوان على مدار خمسة أيام.

واستخلاصا لما سلف، أفادت مصادرنا بأن المؤسسات التربوية تختتم السنة الدراسية، ببرمجة الاختبارات الاستدراكية، وذلك قصد منح التلاميذ فرصة ثانية لافتكاك النجاح والانتقال إلى مستوى أعلى، من جهة ومن جهة ثانية للتقليل من نسب الإعادة والتخفيض بذلك من التسرب المدرسي، حيث ستجرى يومي 22 و23 جوان المقبل لفائدة تلاميذ مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، في حين تنظم يومي 25 و26 جوان لفائدة تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط.

وفي مقابل ذلك، فقد تم تحديد مساء يوم الخميس 10 جويلية القادم، كتاريخ لخروج الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة في عطلة سنوية.