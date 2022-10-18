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رياضة

4 أندية أوروبية ترغب في انتداب بن طالب

علي بهلولي
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4 أندية أوروبية ترغب في انتداب بن طالب

ترغب أربعة أندية أوروبية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب.

ويرتبط متوسط الميدان بن طالب (27 سنة) مع نادي أونجي الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي الماضي وتنقضي في صيف 2025.

وتتمثّل أسماء هذه الأندية في ليل الفرنسي، وفريقَين من إيطاليا وآخر من ألمانيا لم يذكرهم مدير الإعلام سابقا لِنادي أونجي محمد توباش، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرها الثلاثاء. الذي أضاف أن مُمثّلي إدارتَي الناديَين الإيطاليَين قدِموا إلى فرنسا لِجمع معلومات عن بن طالب.

ويُقدّم نبيل بن طالب عروضا فنية راقية مع بداية هذا الموسم أثمرت بِتسجيل هدفَين، كما صار يحمل شارة قائد فريق أونجي. فضلا عن استعادة منصبه في المنتخب الوطني الجزائري، ونيله مُؤخّرا استحسان المسؤول الفني جمال بلماضي.

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