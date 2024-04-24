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رياضة

4 أندية أوروبية مُهتمّة بِجلب عمّورة

الشروق الرياضي
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4 أندية أوروبية مُهتمّة بِجلب عمّورة
ح.م

ترغب أربعة أندية أوروبية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة.

ويرتبط المهاجم عمّورة (23 سنة) مع نادي سان جيلواز البلجيكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وتتمثّل أسماء هذه الأندية في: لايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت الألمانيَين، وليون الفرنسي، وبرايتون الإنجليزي، استنادا إلى الصحفي البلجيكي ساشا تافولييري، في تغريدة له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الأربعاء. عِلما أن الفريقَين الثاني والثالث يضمّان في صفوفهما كلّا من فارس شعيبي وسعيد بن رحمة، على التوالي.

ويُضيف المصدر بِأن إدارة نادي سان جيلواز لن تترك عمّورة يرحل عن فريقها في الصّيف المقبل، بِأقلّ من 20 مليون أورو.

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