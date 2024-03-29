4 أندية مُتحمّسة لِانتداب حاج موسى

تُراقب أربعة أندية عن قرب اللاعب الدولي الجزائري والوافد الجديد إلى بيت “الخضر”، أنيس حاج موسى.

ويرتبط المهاجم حاج موسى (22 سنة) مع نادي باترو آيسدن من القسم الثاني البلجيكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025. وقد أعارته إدارة الفريق في فيفري الماضي ولِمدّة تنتهي في الـ 30 من جوان المقبل، إلى نادي فيتاس أرنهايم الهولندي.

وتتمثّل أسماء هذه الأندية الأربعة في: أجاكس أمستردام وآيندهوفن وفينورد روتردام وزفوله من القسم الأوّل الهولندي. عِلما أن فريق فينورد يضمّ في صفوفه متوسّط الميدان الجزائري رامز زروقي.

ويتصدّر فريق آيندهوفن لائحة ترتيب البطولة الهولندية قبل 11 جولة عن إسدال الستار، ويتموقع نادي فينورد ثانيا، ويحتلّ فريق أجاكس الرتبة الخامسة، ويشغل نادي زفوله المركز الـ 13.

وفي تقرير نشره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي مساء الجمعة، فإن مسؤولي هذه الأندية الهولندية متحمّسون لِانتداب حاج موسى، ويُتابعون مقابلاته الرّسمية.

وكان أنيس حاج موسى قد استهلّ مشواره الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري سهرة الـ 22 من مارس الحالي، في ودّية بوليفيا. ثم بعد أربعة أيّام من ذلك، شارك أيضا في ودّية جنوب إفريقيا. وفي كلتا المواجهتَين دخل إلى أرضية الميدان بديلا.