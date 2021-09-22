4 أنواع من الجارات تجنبي الاحتكاك بهن

يسببن المشاكل والضغط النفسي

خلف النوافذ الموصدة يراقبن تحركات الجيران ويعرفن وجهاتهم، ويرهفن الأسماع وراء الجدران، وعند الحاجة يطرقن الأبواب، ويتجرأن على صاحب الدار.

هن نوع من الجارات موجود في كل الحارات والعمارات والأحياء السكنية، مهمتهن الهروب من مشاكلهن وحياتهن الخاصة إلى حياة الناس.

وهذا النوع من الجارات إذا سنحت له الفرصة يتحول إلى فرد من العائلة وقد لا يمنعه من طلب تقييده في الدفتر العائلي إلا القانون!

وكثيرا ما تتصرف هؤلاء الجارات بلطف وأخلاق عالية مع الجارة الجديدة لكسب ودّها والتسلل إلى حياتها، ولكن المواقف المختلفة تكشف حقيقتهن وتفضح طريقة تفكيرهن.

في هذا السياق، تقول السيدة عتيقة إنها سكنت بجوار امرأة كانت تبدو طيبة وخدومة، وخلال فترة قصيرة بدأت تتقرب منها وتحاول أن توطد علاقتها بها، ما جعلها تتساهل معها في بعض الأمور وتمنحها ثقتها.

وتضيف هذه السيدة قائلة، إنه “ذات يوم طرقت بابي وأخبرتني أن شقتها سُرقت عندما كانت في الطابق العلوي عند جارتها، وأبلغتني أنها أودعت شكوى لدى الشرطة ضد الجيران كلهم، باستثناء أسرتي..

ولكن المثير للدهشة أنه بعد أيام تلقينا استدعاء من الشرطة بخصوص السرقة التي حدثت في الشقة المقابلة، مع أنها تعلم أنني أسكن برفقة زوجي الذي يلتحق بعمله في الصباح الباكر وابنتي الصغيرة فقط، ومنذ ذلك الحين قطعت علاقتي بها”.

ومثل هذه الحالات أكثر من أن تقيّد في مقال واحد، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقول إحدى السيدات في منشور مستعجل على مواقع التواصل الاجتماعي، تريد من خلاله النصيحة، إن جارتها الكبيرة في السن أقحمت نفسها في حياتها..

وذات يوم زارتها في بيتها وطلبت منها أن تترك ابنتها ذات السنتين أن تذهب معها إلى بيتها بعد أن أبدت الطفلة رغبة في ذلك، بعد لحظات عادت ابنتها وقد قُص شعرها بطريقة سيئة ما جعلها في حيرة من أمرها من هذا التصرف الغريب.

أسوأ أربع جارات

من المهم أن تعطي الساكنة الجديدة لنفسها وقتا قبل أن توطد علاقتها مع الجارات، فهناك أربع منهن لا يجلب التعرف عليهن إلا المشاكل والضغوط النفسية، وهن:

المزعجة

هي امرأة لا تكف عن ملاحقتك بالطلبات المختلفة ولا تخجل من كثرة الاقتراض، لدرجة أنها قد تكلفك بصنع الحلوى أو طهي الطعام لأنها لا تجيد ذلك أو لأنها مشغولة.

الحقودة

هي أسوأ أنواع الجارات، فقد تناصبك العداء لمجرد أنك أجمل منها، أو لأن بيتك أوسع من بيتها، أو لأن أولادك مجتهدين أكثر من أولادها.

الفضولية

الجارة الفضولية هي امرأة متطفلة تسعى للتعرف على أخبارك والتدخل في خصوصياتك وإذاعة أسرارك على بقية الجيران.

“المتمسكنة”

هي امرأة تتظاهر بأنها مريضة على الدوام، أو فقيرة الحال، أو تعاني مشاكل معقدة، أو أن أحد جدران بيتها سينقض عليها، ومثل هذه الجارة من شأنها أن تمتص طاقتك الايجابية وتزودك بطاقة سلبية تكفي لأن تشعرك بالضغط النفسي والاكتئاب طيلة أيام الأسبوع.