4 إجراءات مدرسيّة مستعجلة لتفادي العبث بالكتب المزدوجة

في انتظار دخول "الكتاب الرقمي" حيز الاستغلال

طلبت وزارة التربية الوطنية من مفتشي التعليم الابتدائي ضرورة برمجة زيارات تفتيشية للمدارس الابتدائية، لشرح تدابير وإجراءات استعمال واستغلال النسخة الثانية من الكتب المدرسية، لكي تبقى صالحة لمدة أطول، فيما أمرتهم بمنع التلاميذ من إحضار الكتب الخاصة بهم إلى الأقسام، مهما كانت الظروف والأسباب.

وحسب المراسلة رقم 703 المؤرخة في الـ25 أكتوبر الجاري، حول موضوع متابعة عملية تسيير النسخة الثانية من الكتب المدرسية، التي شرع في توزيعها بتاريخ الـ17 منه، والموجهة لفائدة أزيد من 3 ملايين تلميذ لأقسام الثالثة والرابعة والخامسة، فقد أمرت المفتشية العامة للتربية الوطنية مفتشي التعليم الابتدائي باتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية.

ويتعلق الأمر بأهمية الانخراط في متابعة استلام الكتب ومراقبة جردها وفق النموذج المرسل في المنشور الوزاري رقم 1456، إلى جانب استغلال الزيارات التفتيشية والندوات التربوية التي تعقد مع الأساتذة في شرح تدابير وتفعيل إجراءات استعمال واستغلال هذه المناهج المزدوجة، عند تقديم الدرس، من أجل المحافظة عليها من التلف وعدم الكتابة عليها، بهدف استغلالها لأطول مدة ممكنة. كما ألزمت المراسلة التلاميذ بعدم إحضار الكتب الخاصة بهم مهما كانت الظروف والأسباب، وذلك بغية تحقيق الهدف المبتغى وهو التخفيف من ثقل وزن المحفظة، بالإضافة إلى تجندهم لمرافقة مديري المدارس الابتدائية، لتنظيم لقاءات إعلامية تحسيسية مع أولياء التلاميذ بغية الانخراط في هذا المسعى والمساهمة في إنجاحه لما له من أهداف تربوية وصحية واجتماعية.

ودعت المفتشية العامة للتربية الوطنية مفتشيها للتعليم الابتدائي بضرورة موافاتها بتقارير دورية عن الصعوبات التي تعترضهم في الميدان، بغية التدخل العاجل لتسويتها ومعالجتها في أوانها، تفاديا لتفاقمها، وكذا لإنجاح مشروع رئيس الجمهورية عبد الجميد تبون الذي شدد في عديد المناسبات على أهمية التخفيف من وزن ثقل المحفظة حفاظا على صحة وسلامة المتمدرسين.

يذكر أن المراكز الولائية والجهوية لتوزيع الوثائق البيداغوجية التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، قد شرعت منذ قرابة 10 أيام في توفير نسخ طبق الأصل من الكتب المدرسية المقررة، بتوزيع 8 عناوين لكل تلميذ في السنة الثالثة، مع تخصيص ثمانية عناوين لكل تلميذ في السنة رابعة، مع تمكين كل تلميذ في الخامسة من الحصول على تسعة عناوين.

بالمقابل قد سبق للوزارة الوصية أن أعلنت عن دخول “الكتاب الرقمي” حيز التطبيق في الأيام القليلة القادمة وذلك عقب الانتهاء كليا من توزيع “الكتاب المزدوج”، والذي سيكون موجها لكافة التلاميذ في جميع المستويات والأطوار التعليمية الثلاثة.