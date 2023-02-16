4 إرهابيين يسلّمون أنفسهم للسلطات العسكرية في برج باجي مختار وإن قزام

سلّم أربعة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية يوم الأربعاء ببرج باجي مختار وإن قزام، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.

ويتعلق الأمر حسب البيان، بكل من “ملوكي عبد الرحمان” المدعو “عبد الرؤوف”، “ملوكي سيد محمد” المدعو “عبد الصمد”، و”ملوكي الشريف” المدعو “عبد الناصر”، في برج باجي مختار. و”التوجي عمر” المدعو “علي” بإن قزام.

وعثر بحوزة الإرهابيين الذين كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل على:

4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف؛

قنبلتين يدويتين؛

12 مخزن ذخيرة؛

3 حمالات مخازن وكمية من الذخيرة.

“وتأتي هذه العملية لتُعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا. والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد”، يضيف البيان.