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جواهر

4 توابل مهمة في النظام الغذائي لمريض السكري

جواهر الشروق
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4 توابل مهمة في النظام الغذائي لمريض السكري

نصح موقع “ميديكال نيوز توداي” الطبي مرضى السكري بإجراء تغيير فوري على النظام الغذائي من خلال إضافة 4 أنواع من التوابل.

وقال الموقع في تقرير عن مضاعفات السكري إن “العلاجات تشمل استراتيجيات نمط الحياة وأحيانا الأدوية، ولكن قد تساعد بعض العلاجات التكميلية، مثل الأعشاب والمكملات”.

وأضاف: “لا يمكن للأعشاب والمكملات أن تعالج مرض السكري ولا يمكن أن تكون علاجا منفردا. لكن البعض، إلى جانب العلاج التقليدي، قد يخفف من أعراض مرض السكري ويقلل من خطر حدوث مضاعفات”.

وبحسب التقرير فإن التوابل الأربعة التي يجب على مريض السكري إضافتها إلى نظامه الغذائي هي:

القرفة

يُزعم أن القرفة تخفض مستويات السكر في الدم لعدد من السنوات، فهي تعمل من خلال تحسين مستويات حساسية الإنسولين لدى المرضى، مع تعزيز الهضم.

ويمكنك رش القرفة على وجبتك أو محاولة تناولها كمكمل غذائي.

الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، حيث كشف باحثون أنه يقلل مقاومة الإنسولين لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الرابط، ولهذا السبب يجب عليك التحدث إلى الطبيب قبل إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي الخاص بمرض السكري.

الحلبة

الحلبة هي نوع من بذور الأعشاب التي يمكن طحنها وإضافتها إلى الأطباق لإضفاء النكهة، ويقول العلماء إن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة مستويات الإنسولين.

الجيمنيما

نوع من الأعشاب المستخدمة في الطب الشعبي الهندي، يُترجم حرفيا إلى “مدمر السكر”، فالجيمنيما تعمل بطريقة مشابهة للحلبة، وتحفز البنكرياس ليقوم بإنتاج كميات أكبر من الإنسولين لدى مرضى السكري.

تساهم في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر حيث أن مادة “الجورمارين – Gurmarin” تعمل على غلق الغدد الحسية ومستقبلات الطعم الحلو فى مؤخرة اللسان.

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