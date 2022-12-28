4 حكّام جزائريين يُشاركون في “شان” 2023

يُشارك أربعة حكّام جزائريين في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِأرض الوطن ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

وكشفت “الكاف”، الأربعاء، عن قائمة تضمّ 18 حكم ساحة، بينهم الجزائري لطفي بكواسة. و19 حكما مساعدا، بينهم الجزائريان إبراهيم الحملاوي سيد علي وعباس أكرم زرهوني. وأيضا 12 حكما يُشرفون على تقنية الفيديو، بينهم الجزائري لحلو بن ابراهم. فضلا عن ثلاث حكمات.

ويُشارك في “شان” الجزائر 18 منتخبا محلّيا، وهو أمر غير مسبوق. بعدما كان الحضور يقتصر على 16 فريقا لِهذه الفئة.